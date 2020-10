Comme déjà noté, ces déplacements entrent dans le cadre des visites d'inspection aux différentes Forces et Régions militaires, et parallèlement au lancement du programme de préparation au combat, au titre de l'exercice de l'année 2020-2021, Comme attendu, le général de corps d'armée a tenu une réunion d'orientation avec les cadres et les personnels où il a prononcé une allocution, affirmant qu'il est entièrement convaincu que notre pays, comme il a réussi à vaincre le colonialisme, hier et évincer le terrorisme dans un passé récent, saura relever tous les défis auxquels il fait face et s'en sortir grandi. Il a déclaré, à ce propos: «Je tiens à rappeler, en cette occasion qui vient quelques jours avant le référendum sur le projet de révision de la Constitution, que l'intérêt suprême de la patrie nous impose, au sein de l'Armée nationale populaire, partant de nos missions constitutionnelles, de prendre des positions sincères et constantes envers notre partie et notre peuple», car a-t-il ajouté « nous considérons que la sécurité et la stabilité de ce pays, l'intégrité et la souveraineté de son peuple, sont un legs sacré qui nous incombe», du fait, souligne encore le général de corps d'armée, qu' «il s'est affranchi du colonialisme abject grâce aux sacrifices immenses de nos ancêtres, qui ont consenti, à travers le temps, des colonnes de martyrs en gage de l'affranchissement du carcan de la servitude». En effet, soutient Saïd Changriha « l'Algérie, terre de résistance et de martyrs, connaît pertinemment la valeur de la souveraineté nationale et le prix de l'indépendance, de la sécurité et la stabilité, car elle a connu jadis le goût amer de la tyrannie du colonialisme et a vécu les affres du terrorisme barbare et sanguinaire, qui n'était pas moins horrible, malveillant et dangereux que le colonialisme». Le chef d'état-major qui était, avant-hier, à la 4e Région militaire a tenu a souligner également: « Nous sommes pleinement convaincus que notre pays, comme il a réussi à vaincre le colonialisme auparavant et évincer le terrorisme dans un passé récent, saura relever tous les défis auxquels il fait face et s'en sortira plus fort et plus puissant». Pour lui, «il restera toujours invincible face à ses ennemis d'hier, d'aujourd'hui et de demain et saura préserver son indépendance et sa souveraineté nationale». C'est également un message clair à l'adresse de ceux qui s'aventurent sans cesse à vouloir déstabiliser le pays. Il les qualifie d'ennemis d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Ces ennemis auxquels le peuple doit répondre en ce 1er novembre. La réponse doit être une participation massive du peuple, a estimé le chef d'état-major qui avait la veille, souligné que «faire de ce rendez-vous électoral important du référendum sur le projet de révision de la Constitution une réussite nous interpelle, en tant qu'Algériens», avant tout estime le chef d'état-major «à faire preuve, plus que jamais, de davantage d'abnégation et de privilégier la voix de la raison et du bon sens, loin des intérêts personnels étroits, car nul autre intérêt ne peut s'élever au-dessus de l'intérêt de la patrie». Le général de corps d'armée précise sa pensée en ajoutant: «À ce titre précisément, instaurer une stabilité pérenne de notre pays et faire régner la prospérité dans notre société, n'est pas un objectif hors de portée, en tant qu'Algériens.»