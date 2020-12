L'annonce de la «normalisation» des relations israélo-marocaines, longtemps entretenues en secret, est un coup de poignard dans le dos des peuples de la région. En acceptant de normaliser ses relations avec Israël, le Maroc vient de porter définitivement le coup de grâce à l'Union du Maghreb arabe (U.M.A.). Après la reconnaissance et la normalisation du Maroc avec l'entité sioniste, le rêve de l'Union et de l'unification de ses peuples, qui au fil des années a connu de nombreuses difficultés, s'est volatilisé bien avant que l'encre ne sèche. La reconnaissance du Maroc de l'entité sioniste est qualifiée par certains de «baiser de Judas» à moins que Donald Trump ait forcé Mohammed VI au baiser du babouin. Tandis que d'autres considèrent la décision marocaine de la dernière cartouche ayant mis un terme au projet mort-né. Sur le plan politique, «béquilleuse» à sa conception, l'«Union du Maghreb Arabe» est morte depuis sa naissance, en raison des velléités expansives marocaines, notamment sur le Sahara occidental. Avec la «normalisation» des relations israélo-marocaines, l'UMA vient de recevoir un imparable «uppercut» qui la laissera «K.-O.» pour longtemps d'autant que l'«arbitre» a sifflé la fin du «combat» au premier round. Fondée le 17 février 1989, «groggye» dès sa naissance, l'UMA n'a jamais eu de visibilité, encore moins d'actions communes. D'ailleurs, le Conseil des chefs d'État ne s'est plus réuni depuis 1994, tant l'UMA est restée prisonnière des différends entre ses pays membres. Il va sans dire que l'édification d'une telle «Union» demeurera un projet «historique» pour l'invisible espoir des peuples. Aux clivages politiques, l'adoption d'une politique commune dans tous les domaines et la création d'une zone de libre-échange avec le démantèlement de l'ensemble des obstacles tarifaires et non tarifaires au commerce et la mise en place d'un marché commun appelé à consacrer l'intégration des économies maghrébines, semblent une chimère même si la Tunisie réfléchit à délocaliser le siège du secrétaire général de l'UMA de Rabat. Une ambition de plus. En effet, l'UMA en question n'a fait que du surplace. Quelques sommets et puis l'immobilisme. L'«infanticide» commis par le Maroc aura également des répercussions sur le plan économique. D'autant que le traité instituant l'UMA prévoyait la réalisation progressive de la libre circulation des marchandises et des capitaux entre les Etats membres, l'adoption d'une politique commune dans tous les domaines et la création d'une zone de libre-échange avec le démantèlement de l'ensemble des obstacles tarifaires et non tarifaires au commerce et la mise en place d'un marché commun appelé à consacrer l'intégration des économies maghrébines. D'ailleurs, sur le plan de la coopération économique intermaghrébine le taux des échanges commerciaux entre les pays du Maghreb ne dépasse pas les 5%. Dérisoire pour un marché de plus de 120 millions d'habitants. Sur le plan social, le risque d'embrasement dans la région est à craindre en raison des enjeux géostratégiques et des ambitions hégémoniques de certains pays étrangers et qui ne sont plus un secret pour personne. Et les ponts viennent d'être coupés d'autant que le projet de l'autoroute Est-Ouest, qui devait constituer un trait d'union entre l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, risque de ne pas voir les deux bouts. Aux incomplémentarités économiques est venu se greffer le mimétisme des stratégies industrielles au point de provoquer une dispersion des ressources productives et d'affaiblir le potentiel d'économies d'échelle, d'apprentissage technologique et de signalement de l'attractivité sectorielle. Pour paraphraser Amin Zaoui, «l'UMA traîne derrière elle un cadavre politique en état de décomposition avancée. Ce cadavre s'appelle le Maghreb arabe».