Dans le cadre des dispositifs mis en place pour freiner la propagation du virus Covid-19, l'Etablissement de gestion des services aéroportuaires de Constantine, qui a sous son égide sept aérodromes des wilayas de l'Est, a signé une convention avec le syndicat des travailleurs. L'accord en question a été confirmé le 18 juin 2020 entre le directeur de l'Egsac Bensid Issam et le secrétaire général de l'Ugta relevant du même établissement, Chawki Abdelhak et certifié au niveau du tribunal sous le numéro14/2020 du 30 juin. Cependant, cette convention a été signée, selon plusieurs travailleurs, qui ont pris attache avec notre rédaction, sans avoir été informés et à leur insu, d'autant plus que celle-ci n'est pas conforme aux instructions formulées par le président de la République Abdelmadjid Tebboune. Le président avait, en effet, donné instruction de la libération de 50% du personnel. Le gouvernement a donc décidé, suite aux directives du président de la République, de prendre plusieurs mesures dont la suspension de certaines activités commerciales et l'obligation de libérer 50% du personnel des entreprises des secteurs publics et privés. Autrement dit, les 50% d'employés libérés à cause de la conjoncture sont mis en congé.

Par contre, il n'est pas possible, sur le plan réglementaire, d'imposer aux employés un congé sans solde sans un accord préalable entre les deux parties. Seulement, l'accord dont il est question, sans l'aval de tous les travailleurs au niveau de cette entreprise, a prévu un salaire minimal, soit toutes les primes ont été supprimées et les employés se sont retrouvés avec la moitié de leurs salaires. C'est justement là le fait qui a provoqué un bras de fer entre le directeur cité plus haut et une partie des travailleurs qui contestent cette convention dont ils ignoraient l'existence.

Un sit-in a été observé par ces derniers qui réclament leur dû, tout en se préparant à prendre d'autres mesures, notamment avec l'inspection du travail, les employés ont fait d'autres révélations concernant le piétinement de leurs droits et des dépassements en dévoilant même des faits de corruption. Ce bras de fer qui semble prendre de l'ampleur, nous a obligés à aller voir le directeur au niveau de l'entreprise. Après

10 minutes d'attente, c'est une dame qui nous a reçus. Elle s'est présentée comme étant le DRH, répond au nom de Mme Abbas et nous a signifié que le directeur est en mission, mais elle accepte de répondre à nos questions.

Elle a aussitôt mis ce qui se passe actuellement, sur le dos d'une seule personne, précisant qu'aucun mouvement de protestation n'a été enregistré à cause de cette convention au niveau des sept aérodromes que compte l'entreprise au niveau de l'Est. Elle admet, effectivement, que toutes les primes ont été supprimées, qu'un travailleur soit en confinement soit en congé forcé ne peut en aucun cas percevoir le même salaire qu'un employé encore en poste.

Elle a justifié également, le fait, que par cette convention, la direction a voulu préserver les salaires et les emplois des travailleurs, surtout qu'en cette période de crise sanitaire l'entreprise n'enregistre aucune rentrée d'argent. À ce propos, le président avait averti, justement, qu'il ne voulait pas entendre dire qu'une entreprise est en crise d'argent. Notre interlocuteur s'est aussitôt rétracté pour souligner que «je n'ai pas dit qu'il n'avait pas d'argent», néanmoins ajoute-t- elle «des dépenses énormes ont été faites, à titre d'exemple les opérations de désinfection qui ont eu lieu et d'ailleurs une prime de danger a été versée aux agents ayant pris en charge ces opérations. Elle notera également les dépenses dues au payement des factures et d'autres dépenses pour l'entretien des équipements et du gardiennage. À cela s'ajoutent quelques petits travaux comme le désherbage. Seulement, toutes ces dépenses se faisaient en temps normal, bien avant le Covid-19 avec la participation de tout le personnel?

Enfin elle nous informe qu'une plainte a été déposée à l'encontre de celui qu'on accuse d'être à l'origine de ce mouvement, dont elle ne trouve pas de qualificatif, pour déclarations calomnieuses et incitation à la désobéissance. Cependant, en réalité il ne s'agit pas d'une seule personne, mais de plusieurs qui contestent cette convention et demandent son annulation, en demandant une enquête de la tutelle sur ce qui se passe au niveau de cette entreprise.