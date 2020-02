L’avion d’Air Algérie, qui s’était rendu, dimanche, à Wuhan pour rapatrier les 36 ressortissants algériens établis dans cette ville chinoise, est arrivé hier matin à Alger avec à son bord 60 Maghrébins dont 36 ressortissants algériens et neuf Tunisiens ainsi que des Libyens et des Mauritaniens.

Ces différents ressortissants maghrébins rapatriés ont été accueillis par un staff médical.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait ordonné le rapatriement des Algériens établis dans la ville chinoise de Wuhan, dans le but de préserver leur santé, suite à la propagation du coronavirus.

A la demande des autorités de leurs pays respectifs, le président de la République avait également ordonné le rapatriement de ressortissants tunisiens, libyens et mauritaniens, de la ville de Wuhan à bord du même avion. Un staff médical spécialisé veillera au suivi médical et psychologique des rapatriés, pendant une durée de 14 jours, période d’incubation du virus.

L’avion, qui s’est rendu, dimanche, à Wuhan transportait un don de l’Algérie à la Chine comprenant 500 000 masques à trois couches, 20 000 lunettes de protection et 300 000 gants.

Réagissant à cette initiative solidaire, les autorités chinoises ont adressé, par le biais de leur ambassade à Alger, leurs « sincères remerciements» à l’Algérie pour ce geste d’aide médicale fort significatif.

Il est utile de rappeler que l’Algérie n’est pas restée muette après l’apparition, en Chine, du virus mortel du coronavirus. En effet, le professeur Abdelwahab Bengounia, épidémiologiste et expert en médecine préventive, qui a animé une conférence sur ce virus mortel, a suggéré la création d’un Institut national de veille sanitaire afin d’identifier les causes d’une modification de l’état de santé de la population, notamment en situation d’urgence.

Une surveillance épidémiologique efficace est tributaire de la création d’un tel Institut national de veille sanitaire. Cet institut devra alerter les pouvoirs publics et mettre à leur disposition les informations issues de l’observation de la santé de la population, nécessaires. Selon ce même spécialiste, l’Algérie «doit disposer d’un tel institut… pour intervenir en temps réel» d’autant plus, a-t-il dit, que «notre pays est exposé à un énorme risque épidémiologique».