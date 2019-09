En visite à la 3e Région militaire, le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah a prononcé, hier, un nouveau discours dans lequel il évoque la situation politique. Mais il a surtout souligné que le Haut Commandement de l’ANP n’a aucune ambition politique. C’est depuis le Secteur opérationnel Sud de Tindouf que le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire a évoqué les différentes questions qui intéressent l’opinion publique. Avant d’aborder l’actualité, le vice-ministre de la Défense a tenu à intervenir en rappelant certains points essentiels, notamment la sécurité pour dire: «La paix et la sécurité dont jouit notre pays aujourd’hui, n’ont pas été atteintes sans peine.» Il précise : «Elles sont le fruit d’une vision globale du concept de sécurité, adoptée par le Haut Commandement de l’Armée nationale populaire et de la stratégie profonde et perspicace, dont la mise en application, avec succès et persévérance, a permis au peuple algérien de vivre dans la paix et la sécurité, et démontré à tout le monde l’attachement de l’Armée nationale populaire, digne héritière de l’Armée de Libération nationale, à s’acquitter de ses immenses et nobles responsabilités, conformément aux missions qui lui sont constitutionnellement assignées.»

L’ANP restera aux côtés du peuple

D’un ton ferme, avec des mots clairs et signifiants il ajoute : «Je tiens à dire en toute franchise que les sept derniers mois, durant lesquels le peuple est sorti pour exprimer ses revendications légitimes de manière pacifique, ce dernier n’a trouvé à ses côtés que l’institution militaire et son Commandement nationaliste, qui a su le soutenir et le protéger, et qui a réussi avec perspicacité et sagesse, à préserver la cohésion des institutions de l’Etat et garantir leur bon fonctionnement.» Néanmoins, fera remarquer le général de corps d’armée avec le même élan : «Nous avons constaté ces derniers jours l’acharnement de certaines parties, qui persistent à scander des slogans tendancieux, auxquels l’Armée nationale populaire n’a accordé aucune importance.» Un constat d’ailleurs dont beaucoup d’Algériens parlent, car conscients de la tournure qu’a subie leur mouvement à cause de certains intrus au service d’un agenda visant la stabilité du pays. Cependant, il rassure que l’ANP est «restée sur ses positions constantes et assurant qu’aucune ambition politique n’anime son Commandement, excepté celle de servir l’Algérie et son peuple». Il affirme à ce même propos : «La crédibilité de cette position s’est confirmée avec l’installation de l’Autorité nationale indépendante des élections, qui a entamé d’ores et déjà la préparation effective de cette échéance.»

Des individus ont trahi la patrie

Avant de finir ce premier chapitre de son discours, le vice-ministre a tenu à relever un point important en soulignant que «en effet, regrette le général de corps d’armée, tel qu’il y a eu un petit groupe qui a trahi le serment des vaillants hommes de la glorieuse Révolution, il y a des individus, parmi la génération d’aujourd’hui, ayant occupé des hautes responsabilités et des fonctions de gestion dans les différentes institutions de l’Etat, qui, sans considération ni gratitude envers la patrie, ont intentionnellement conspiré contre elle avec les ennemis. Tentant de détruire ce qui a été bâti grâce aux efforts des hommes loyaux, leurs actes abjects ont atteint la trahison au moment où leur patrie avait tant besoin d’eux.» Il revient vers la bande dont quatre sont actuellement devant le tribunal militaire de Blida dont toutes les tentatives seront vouées à l’échec car elles portent en elles des contradictions manifestes que le peuple conscient a démasquées. Il déclare à ce propos : «Les tentatives de la bande et ses relais visant à entraver le processus électoral en répandant des mensonges et en usant de propagande tendancieuse concernant notre souci d’accélérer la cadence des démarches pour se diriger aux urnes, ce qui n’est pas à confondre avec la précipitation, seront vouées à l’échec, car elles portent en elles des contradictions manifestes que le peuple a démasquées, en prenant conscience de l’impératif d’élire dans les meilleurs délais un président de la République, considéré comme l’unique moyen pour mener le pays à bon port.» Dans son discours et à ce même propos, il rappelle quatre points essentiels.

Les engagements du Haut Commandement de l’ANP

D’abord : «Le Haut Commandement de l’Armée nationale populaire, en accompagnant les marches populaires pacifiques et en traçant les jalons de la tenue de présidentielles libres et transparentes, a contraint ce clan à faire tomber les masques et a permis à l’opinion publique de les démasquer et de connaître les intérêts qu’il défend et au profit de quel agenda il agit.» Deuxième point, il appelle « les citoyens à se mobiliser massivement, afin de faire de ce rendez-vous un point de départ au processus de renouvellement des institutions de l’Etat et à faire de cette échéance électorale une réussite, ce qui permettra d’élire un nouveau président, jouissant de toute la légitimité, afin de diriger le pays et concrétiser les aspirations du peuple». Troisième point, il promet : «Nous ne nous lasserons jamais de rappeler que ce scrutin se déroulera dans des circonstances complètement différentes des précédentes élections, du fait que ce processus électoral n’est plus du ressort de l’Administration, mais d’une autorité indépendante qui se chargera d’organiser toutes les étapes du processus électoral, conformément à ce que lui confère la loi et garantira la transparence et la crédibilité du scrutin.» Enfin, il rassure: «nous sommes déterminés à faire sortir notre pays de cette crise, quels que soient les efforts et les sacrifices à consentir. Nous sommes convaincus que notre démarche sera couronnée de succès, grâce à la foi et au dévouement dont font preuve des hommes qui ont honoré leur engagement envers Dieu.» Ces quatre points peuvent être retenus comme un réengagement du Haut Commandement de l’Armée nationale populaire envers le peuple et la patrie.