Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, hier, un appel téléphonique de son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan qui lui a présenté, à l'occasion de l'Aïd el-Fitr, ses voeux les plus sincères, échangeant les informations sur les efforts déployés dans les deux pays pour endiguer la propagation de la pandémie de Covid-19 et passer en revue la situation dans la région, indique un communiqué de la Présidence. «Les deux présidents ont dénoncé le projet d'Israël visant l'annexion de nouvelles terres palestiniennes, le qualifiant d'une nouvelle violation flagrante du droit international et d'entrave supplémentaire au processus de paix», rapporte un communiqué de la présidence de la République. Quant au développement de la situation en Libye, les deux parties ont convenu d'«intensifier les efforts afin d'imposer, dans une première phase, un cessez-le-feu, comme prélude nécessaire pour faciliter la solution politique inter-libyenne, basée sur le respect de la légitimité populaire, garante de la souveraineté de la Libye et de l'unité de son territoire», a conclu le communiqué.