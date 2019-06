Les étudiants d’Oran ne sont pas près de lâcher du lest de sitôt, quatre mois après le déclenchement du mouvement populaire. Rien ne les ébranle non plus en sortant dans la rue chaque mardi à tel point que cette journée est baptisée au nom de «mardi estudiantin». Tout compte fait, ils ont encore une fois reconduit leur marche, hier, en sortant dans la rue malgré la forte chaleur.

Arpentant leur habituel itinéraire, ils n’ont pas lésiné un seul instant à traiter l’actuel pouvoir de tous les noms d’oiseaux, en l’accusant d’être figé dans ses positions, alors qu’il appelle les manifestants à faire preuve de leur bonne foi pour se lancer dans un dialogue serein reposant sur des compromis.

Pour ces étudiants, la bonne foi se manifeste par les décideurs en commençant par faire des concessions, avant de proposer leur feuille de route au peuple. Celui-ci ne grésille pas, il est imperturbable en signant et persistant lui aussi, dans ses actions de rue, tout en les multipliant.

La marche d’hier en est une preuve, attestant que les manifestants tiennent tant à la revendication populaire, malgré le contexte politique hautement particulier.

«Nous ne sommes pas sourds ni muets, nous les avons entendus parfaitement. Qu’ils fassent comme nous en nous entendant», dira un étudiant ajoutant que «la balle est désormais dans le camp des décideurs à cautionner la volonté populaire, au lieu de la rejeter depuis le déclenchement de la révolte populaire continuant à revendiquer le départ, de ce qu’ils qualifient de résidus du système. «On ne peut pas bâtir une nouvelle démocratie sur des fondements appartenant au système bouteflikien », a expliqué un autre marcheur ajoutant, d’un ton plus ou moins acerbe, que «les restes des ossements du système bouteflikien agissent volontairement pour inscrire dans la durée leur résistance au peuple ».

«Nous les combattons en leur rendant la monnaie de leur pièce, en utilisant leurs propres armes», a-t-il affirmé, expliquant que «l’arme du peuple est le pacifisme jamais vécu auparavant, contrairement aux accrocheurs du système ayant, depuis l’indépendance, bâti leur argumentaire sur le mensonge et les affabulations».

D’ailleurs, la vague d’emprisonnement de hauts responsables n’impressionne plus ni n’amadoue, si celle-ci n’est pas suivie des mesures courageuses à prendre, certes dures, mais pas du tout impossibles.

« Il suffit de provoquer le départ de Bensalah et de Bedoui pour que les choses rentrent dans l’ordre », a expliqué, pour sa part, un autre étudiant.

Autrement dit, le départ de ces deux personnalités constitue-t-il une quelconque entrave pour se lancer dans un débat tel que ambitionné par la classe politique ? «On ne serrera pas la main à ces hommes ayant dédaigné le peuple qu’ils ont gouverné d’une main de fer, tout en étant insolents à son égard », répondra un manifestant.