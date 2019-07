«Nous ne sommes pas dans le besoin de la faucille. Nous avons plutôt besoin de le balance juste (la justice, Ndlr). Tel a été le slogan principal scandé par les étudiants sortis observer leur marche hebdomadaire se tenant chaque mardi. Ainsi donc, aucune «force» ne semble pouvoir «dompter» ces futurs cadres, hormis les Verts ayant, en un laps de temps réduit, réussi à redonner la joie chez cette population satisfaite et reconnaissante de l’exploit concrétisé par les gars de Belmadi. Sur le plan politique, ces Oranais sont encore loin d’être convaincus que le changement est pour demain, d’où l’inscription de leur mouvement dans la durée. Hier encore, la forte chaleur et le taux élevé d’humidité n’ont aucunement empêché empêc hé ces étudiants de sortir dans la rue pour marquer leur présence hebdomadaire à travers laquelle ils ont réitéré la revendication populaire tournant autour d’un seul point : le changement du système, le départ de ses représentants et l’instauration d’un Etat civil. Tel est le slogan principal scandé hier par les participants à la marche des étudiants dont la majorité ne semble pas lâcher du lest continuant à occuper la rue. Ce sont donc celles-ci, les dernières évolutions de l’actualité nationale se répétant, tout en se ressemblant, depuis le déclenchement du mouvement citoyen le 22 février. À vrai dire, aucun changement d’itinéraire ni de revendications n’est avancé par les étudiants, mis à part leur forte mobilisation et en continuant à déserter le campus pour rallier la rue dès les premières heures pour renouveler leur attachement au Mouvement populaire du 22 février, revendiquant l’accélération du processus du départ des symboles du système, dont entre autres, le duo Bensalah-Bedoui. Une telle revendication est, chez plusieurs manifestants, indiscutable : le départ de ces deux hommes peut aisément constituer le début du dénouement de la crise politique. «Sine qua non, nous sommes toujours dans la rue », dira un étudiant. Ceci dit, la rue ne lâche pas du lest en maintenant ses positions mises en place depuis le 22 février de l’année en cours. La marche, d’hier, sert, comme chaque mardi, de tremplin par le biais duquel les manifestants démontrent leur présence, tout en jaugeant le niveau de mobilisation citoyenne. La manifestation d’hier sert, comme chaque semaine, d’exercice dans lequel les manifestants se préparent pour le vendredi unifiant toutes les couches sociales sortant dans la rue, revendiquant, comme dans une grande chorale, le changement et rien que le…changement. En attendant l’heureux dénouement, les protestataires inscrivent leur Mouvement populaire, dans la durée. Ainsi donc, le répit n’est pas pour demain tant que ces futurs cadres ne voient aucun changement venir hormis les emprisonnements qu’ils saluent toutefois, mais sans trop se sentir convaincus, puisque le système politique est toujours en place. «La crise est politique », dira un étudiant expliquant que «seul le changement du système peut satisfaire cette rue revendiquant, non seulement le départ des représentants du système, mais aussi le changement d’un système de gouvernance, consacrant les libertés lambda dont le droit à la liberté d’expression ».