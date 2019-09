Après six semaines de

« repos » à cause des vacances d’été, les étudiants de l’université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou, bastion de toutes les luttes démocratiques et pour l’identité amazighe, faut-il le rappeler, ont réinvesti la rue hier mardi

3 septembre. Des centaines, puis des milliers d’étudiantes et d’étudiants munis du drapeau amazigh et du drapeau national ainsi que des centaines de banderoles où étaient transcrites les revendications principales des concernés, se sont rassemblés devant le campus universitaire de Hasnaoua qui sert aussi de point de départ de toutes les marches qui ont lieu à Tizi Ouzou depuis le 22 février dernier. On a constaté une présence très remarquable de la gent féminine lors de la marche des étudiants, hier, car faut-il le rappeler aussi, le nombre d’étudiantes qui fréquentent l’université de Tizi Ouzou est largement supérieur à la gent masculine. C’est donc tout naturellement que les jeunes filles aient brillé, hier, par leur présence. Ce qui n’a pas manqué » de conférer du charme et des couleurs à la marche des étudiants de Tizi Ouzou qui reviennent ainsi cette semaine pour renouer avec leur rendez-vous hebdomadaire du mardi.

La foule compacte a alors pris le chemin menant vers le boulevard Lamali-Ahmed sous des airs de chants où plusieurs refrains de chansons kabyles célèbres ont été détournés pour y apposer les slogans chers aux étudiants comme ceux inhérents à l’exigence d’un changement radical de système avec le départ de toutes les figures et les symboles de l’ancien système, celui qui a dirigé l’Algérie pendant les 20 dernières années. C’est donc naturellement aussi que les étudiants ont scandé à tue-tête des mots d’ordre exigeant le départ du gouvernement de Nourredine Bedoui auquel est refusé toute supervision de la prochaine élection présidentielle. Les étudiantes et les étudiants ont entamé leur périple qui les a fait traverser les boulevards principaux de la ville des Genêts sous le regard de milliers de citoyennes et de citoyens présents dans la ville à la veille de la rentrée scolaire prévue aujourd’hui. L’un des slogans qui a été le plus déclamé, hier, par les étudiants est celui inhérent à la libération des jeunes manifestantes et des jeunes manifestants ayant brandi des drapeaux amazighs lors des différentes marches du vendredi. « Libérez les détenus », « libérez Samira », « libérez Bouregâa » ont, entre autres, été des slogans repris en force par les membres de la communauté universitaire de Tizi Ouzou. Ces derniers, venus de tous les campus comme ceux de Tamda, Oued Aïssi, Boukhalfa et Hasnaoua, ont parcouru le boulevard principal de la ville de Tizi Ouzou portant le nom de l’architecte du congrès de la Soummam Abane Ramdane. Ensuite, les manifestants ont entamé leur dernière étape en parcourant le boulevard Larbi-Ben Mhidi, un autre héros de notre glorieuse guerre d’indépendance. Une indépendance que les étudiants, d’hier, ont voulu parachever à leur manière en exigeant l’avènement d’un nouveau système politique qui garantira la démocratie, la liberté d’expression et la justice et qui prémunira le pays de la corruption ravageuse dont il a été victime pendant des décennies.