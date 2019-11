Le candidat du RND à l’élection présidentielle du 12 décembre, Azzedine Mihoubi a animé hier, au neuvième jour de la campagne électorale, un meeting à Bir El Djir (Oran). Il a promis de ramener «l’aide à l’habitat rural de 70 à 100 millions de centimes». Il a également réitéré sa promesse d’octroyer des crédits bancaires bonifiés aux jeunes porteurs de microprojets et de mettre un terme aux poursuites judiciaires contre les jeunes investisseurs en difficulté, ayant bénéficié de crédits dans le cadre des dispositifs publics d’aide à la création d’emploi (Ansej). Il s’est aussi engagé, s’il vient à être élu président de la République, «à augmenter l’allocation à la femme au foyer». Il a saisi l’occasion de la Journée mondiale contre les violences faites aux femmes pour promettre de promulguer des lois strictes, infligeant des peines maximales contre les auteurs de violence faites aux femmes». Il a exprimé, à Biskra, au huitième jour de la campagne électorale, «son refus catégorique de toute ingérence dans les affaires internes de l’Algérie, et ce après l’annonce de la tenue d’une session au Parlement européen consacrée à l’examen de la situation en Algérie». Lors d’un meeting animé à la salle omnisports de Sidi Abdoun, il a qualifié «cette ingérence du Parlement européen» de «flagrante et de tentative désespérée», ajoutant que «certains députés européens n’arrivent toujours pas à réaliser que l’époque de la tutelle est révolue et que l’Algérie est un pays indépendant». Il a estimé, dans ce sens, que «ces ingérences vouées à l’échec face à l’unité du peuple, sont un signe de faiblesse et de peur face à la volonté du peuple algérien».

« L’Algérie, dont la diplomatie consacre le principe de non-ingérence dans les affaires internes des autres pays, refuse toute ingérence dans ses affaires et aspire à ce que ses problèmes internes soient résolus par ses enfants», a-t-il poursuivi.

Il a insisté sur «l’importance de la prochaine élection présidentielle, étant la seule issue pour l’Algérie qui a grand besoin de solutions constitutionnelles».

Au volet économique, il s’engage à encourager l’agriculture à Biskra, en remédiant au problème du foncier agricole à travers la garantie du droit d’appropriation aux agriculteurs producteurs. Il s’agit également d’encourager l’exportation par la création d’une agence nationale spécialisée chargée de la distribution des produits agricoles sur les marchés étrangers. Il a évoqué l’importance des activités manufacturières des produits agricoles, revalorisation de l’aide au logement rural et la revivification des projets des barrages pour assurer les ressources en eau.