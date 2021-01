Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hemdani, a exhorté les producteurs des produits du terroir à s'organiser en coopératives et à s'investir dans le monde entrepreneurial. Dans un communiqué posté mardi sur la page facebook du ministère, l'appel de Hamdane est intervenu à l'occasion de sa visite, en compagnie du président de la Chambre nationale de l'agriculture (CNA), Mohamed Yazid Hambli, à la foire des produits agricoles du terroir, qui s'est tenue mardi, au siège de la CNA sis au Palais des expositions, à l'occasion de la célébration du Nouvel An amazigh, Yennayer 2971.

Organisée par l'Association nationale des produits du terroir, cette foire constituait une opportunité pour les participants d'exposer leurs produits et de soulever leurs préoccupations, essentiellement liées à la commercialisation, la réglementation et l'organisation. Le ministre a salué, à cet effet, les efforts et la contribution des producteurs à la promotion des produits du terroir à travers les différentes régions du pays, en les exhortant à «s'organiser en coopératives et à investir le monde entrepreneurial pour bénéficier des dispositifs et mécanismes de soutien assurés par l'Etat, en ce domaine». En marge de cet évènement, Hamdane a présidé la cérémonie de distinction de l'anthropologue Louiza Guelaz, pour sa contribution à l'élaboration d'un dossier commun intitulé «Savoirs, savoir-faire et pratiques liées à la production et à la consommation du couscous», pour le classement et l'inscription de ce mets sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité à l'Unesco.

Le professeur Slimane Hachi a également été distingué à cette occasion, en sa qualité de coordonnateur du dossier relatif au classement du couscous comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité.