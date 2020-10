le Premier ministre Abdelaziz Djerad a déclaré hier que ceux qui rejettent le projet de l'amendement de la Constitution sont les relais de la bande, laquelle est en collusion avec des ennemis de l' Algérie à l'intérieur et l'extérieur du pays».

« Les opposants à la révision constitutionnelle veulent revenir à l'avant 22 février; ils veulent nous tirés vers l'arrière et nous ramener à l'ère de la «îssaba», dont les membres, manoeuvrent, depuis les prisons où ils sont incarcérés, pour empêcher la construction de l'Algérie nouvelle». Le Premier ministre s'exprimait lors de la rencontre avec les associations de la société civile tenue à l'auditorium de l'université de l'université de science et de technologie Houari Boumediene de Bab Ezzouar(Usthb) à Alger. Sur sa lancée, il tombe à bras raccourcis contre la composante de l'actuelle Assemblée populaire: «beaucoup d'entre eux, pour ne pas dire tous les députés sont corrompus», a indiqué également M Djerrad, en évoquant la question de séparation et l'équilibre entre les pouvoirs, consacrée dans le texte de l'amendement constitutionnel. «Pour se doter d'une meilleure et véritable représentation nationale, il faut qu'il y ait des élections libres et transparente et crédible», a-t-il poursuivi. Sur un autre plan, il a souligné que «le projet de la révision constitutionnel n'encourage pas uniquement la société civile, mais il encourage aussi les partis politiques qui jouent le rôle de contre pouvoir dans le système démocratique».

«La révision constitutionnelle redonnera sa place à l'opposition politique», a-t-il soutenu. Il a estimé que «le référendum sur la révision de la Constitution est une réponse aux revendications exprimées par le Hirak populaire authentique». La priorité de Il a assuré que «la priorité de l' Algérie nouvelle est la lutte contre la corruption», rappelant les multiples procès lancés par la justice contre plusieurs dirigeants, hauts fonctionnaires, hommes d'affaire appartenant à la bande. Il a soutenu que «ce projet intervient pour réhabilité la place de ‘ Algérie sur le concert des nation».

Ce projet qui sera soumis au référendum le 1er novembre «mettra fin à l'unilatéralement de pouvoir et renforcera le principe de séparation les pouvoirs et de création de le vie publique». «Il consolide davantage les fondements d'une Algérie nouvelle, forte, juste et équitable», a-t-il ajouté. Il a relève aussi que «le projet de Constitution libère l'économie, encourage l'innovation, l'entrerpreunariat et l'investissement avec pour objectif de promouvoir l'économie et le développement durable». Il a souligné que «le texte de la révision rétablira pleinement la communauté nationale à l'étranger dans sa citoyenneté pour bénéficier des mêmes droits, se soumettre aux mêmes obligations sur un même pied d'égalité avec les citoyens résidant dans le pays». Il a beaucoup insisté sur» l'importance de la moralisation de la vie publique».