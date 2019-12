Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Tidjani Hassan Haddam, a fait état, dimanche à Alger, de mesures initiées par son secteur pour rapprocher les prestations en matière d’appareillages et accessoires pour personnes handicapées vivant dans les zones isolées du Grand Sud et des Hauts-Plateaux. Ainsi, «des missions technico-sanitaires conjointes entre l’Office national d’appareillages et d’accessoires pour personnes handicapées (Onaaph) et la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (Cnas) seront constituées pour sillonner tout le pays, en particulier les zones enclavées du Grand Sud et des Hauts-Plateaux ». Ces délégations devront recenser, examiner les personnes handicapées et leur octroyer les appareillages dans leurs lieux de résidence », a annoncé le ministre lors de l’ouverture dimanche du « 1er Salon dédié aux appareillages orthopédiques et aides techniques aux personnes handicapées». « Le plan d’action 2020 de l’Onaaph, prévoit l’élaboration d’une étude prospective en collaboration avec le ministère de la Santé et les Centres nationaux spécialisés en recherche, afin de déterminer les types de handicap pour une prise en charge efficace» a précisé Haddam qui a ajouté que c’est à cette fin que «le ministère a ouvert ses portes pour consolider la coordination avec certaines associations pour développer des mécanismes de prise en charge de cette frange de la société». Le ministre a assuré que le secteur déploie tous les efforts pour «lever les obstacles rencontrés par la personne handicapée, qui l’empêchent de s’intégrer» dans sa vie quotidienne et dans la vie socio-économique. Haddam a fait part de son attachement à identifier ces «difficultés et obstacles…et d’œuvrer à les aplanir par des mesures en collaboration avec les autres départements ministériels concernés». Pour ce faire, a ajouté Haddam, le secteur a procédé à la qualification et la formation des agents d’accueil dans la «langue des signes et le braille» en vue d’appuyer les mécanismes de communication avec cette catégorie. A ce propos, il a fait état de «la mobilisation de conseillers spécialisés et l’aménagement des guichets spéciaux et d’un «couloir vert» afin de fournir un service rapide et efficace aux personnes handicapées, au niveau des 164 agences locales de l’Agence nationale de l’emploi (ANE)».

Il a fait part également de l’introduction du service «wassit», une base de données permettant de suivre l’insertion de cette catégorie et d’identifier la nature de handicap des demandeurs d’emploi et faciliter le rapprochement entre les offres et les demandes d’emploi, en vue du renforcement de leur insertion professionnelle. L’ANE s’attelle, en collaboration avec les services du secteur de la Solidarité nationale et certains laboratoires de recherche spécialisés, à l’élaboration d’une «cartographie de métiers adaptés à chaque type de handicap», a-t-il précisé. Saisissant cette occasion, le ministre a instruit les responsables de l’Onaaph de «renforcer l’accompagnement continu des personnes handicapées», relevant la nécessité d’accélérer «la disponibilité d’un produit de qualité» et de «réduire le temps de traitement des demandes sur les prothèses orthopédiques. Il a aussi mis l’accent sur la nécessité d’entretenir «un contact permanent» avec les handicapés pour leur faire connaître les services de l’Office et les dernières avancées dans le domaine des appareillages. Pour sa part, la ministre de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia a fait savoir que son département œuvrait de concert avec le ministère du Travail «pour la proposition de l’intégration de la ‘’langue des signes’’ dans la nomenclature des métiers de la fonction publique».

Elle a fait état de la «finalisation éminente» d’un projet de texte portant révision de la loi relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées. Cette révision a pour objectif d’adapter complètement les dispositions de la loi à la convention onusienne des droits des personnes handicapées à travers une large consultation au niveau local et central, a-t-elle précisé.