Le procès des frères Kouninef, jugés pour diverses affaires de corruption, s'est poursuivi hier au tribunal de Sidi M'hamed à Alger par les plaidoiries de la défense. Les frères Réda, Abdelkader-Karim et Tarek-Noah Kouninef, et le gérant du groupe KouGC, dont ils sont les propriétaires, Keddour Ben Tahar, sont placés depuis le 24 avril 2019 sous mandat de dépôt.

Accablés par un réquisitoire sans concession, les Kouninef se sont accrochés à la compétence de leurs avocats. L'espoir de convaincre le tribunal du bien-fondé de plusieurs plaidoiries au programme de la journée, d'hier, donnait l'impression d'y croire. Karim, dont les traits trahissaient l'appréhension d'une lourde peine de prison, suivait avec un intérêt certain le discours des avocats. Comme s'il récitait dans se tête les propos des défenseurs de sa famille, son regard s'éclairait à l'énoncé de chaque argument «infaillible». Et en matière d'arguments les sept avocats s'en sont sortis pas mal. Dans l'accent des avocats, chaque pièce, chaque information innocentait leurs clients. Il y a d'abord, disent-ils, la fortune familiale qui ne doit rien à l'Etat. La famille Kouninef, dira l'un des défenseurs est connue depuis les années 70. Même s'il faille les présenter aujourd'hui au grand public, le nom Kouninef n'est pas celui d'un parvenu. C'est celui d'un homme qui a travaillé toute sa vie et fructifié ses bénéfices bien avant d'autres noms sortis du néant. Les Kouninef sont riches. Oui. Mais ils ne doivent pas leur notoriété à des pratiques maffieuses condamnables. L'avocat qui a fait cette «révélation» accompagne sa parole par un geste ample en direction des trois frères et de leur oncle, assis sagement et écoutant avec un rien de satisfaction, ce qui se dit sur eux. C'est cela la vérité, affirme le défenseur. Ils sont riches, brillants et modernes, ils attirent la jalousie. Leur nom est devenu synonyme de réussite que certains n'acceptent pas et s'emploient à démolir, insiste l'avocat pour conclure: «Ces hommes-là sont victimes de leur nom.» C'est juste leur nom et leur réussite dans les affaires qui les ont menés devant ce tribunal. L'argument peut paraître léger, mais les avocats disent avoir des preuves que la famille n'a pas l'influence qu'on lui attribue. «Ils ont attendu 9 ans pour pouvoir débloquer certains de leurs projets. Dans d'autres occasions, la bureaucratie les a fait traîner 7 longues années». La preuve? En tout cas, Karim sursaute presque de satisfaction et cherche le regard du président du tribunal, ensuite ceux de ses frères. Oui. Et les arguments développés par la défense ne s'arrêtent pas à de simples faits relevant de l'administration. Les mêmes avocats tirent de leur dossier un autre fait béton. «Dites-nous donc comment des proches du pouvoir, comme on les qualifie, se voient dans l'obligation de recourir à la justice pour avoir leur dû?». Ce n'est pas là le comportement d'un oligarque, il est bien évident que la défense marque un point, mais n'explique pas pour autant les milliers de milliards. Un trou dans les plaidoiries ou est-ce une impossibilité de plaider? Mais là aussi, il y a quelques arguments, à l'image de la vingtaine d'appels d'offres gagnés sur quelque 226 appels d'offres auxquels KouGC a participé.

Bref, la défense a tenté de faire comprendre au tribunal que les accusés «n'ont bénéficié d'aucun privilège ou autre avantage» dans les marchés obtenus par le groupe et ses filiales.

Il reste l'affaire des 40 milliards de centimes destinés au financement de la campagne électorale de l'ancien président. Les avocats donnaient l'impression d'évoluer sur du velours. Une séquence que toute défense adore tirer en longueur. Qu'on en juge: les Kouninef ont signé un chèque à la direction de la campagne de Bouteflika et pas à un parti. Et cet acte n'avait rien d'illégal, puisqu'il a été fait avant la promulgation de la loi sur les financements des campagnes.