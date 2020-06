Son corps a été découvert devant l'entrée de la polyclinique de la commune de Bouzeghaïa, dans la wilaya de Chlef. Etait-elle encore en vie quand cette jeune fille, d'à peine 22 ans, a été «jetée» là, en ce début du mois de juin? On l'ignore mais ce qui est certain, c'est qu'elle venait de subir des violences insoutenables, des atrocités qui ont fini par causer sa mort. L'enquête, qui a été ouverte après la découverte du corps inerte de la jeune fille a révélé que cette dernière a été victime d'un viol collectif et qu'elle a été torturée avant de succomber sous la brutalité de ses ravisseurs. L'enquête a également révélé des traces de lutte confirmant ainsi que la jeune fille a tenté vainement de se défendre. Les preuves rassemblées par les enquêteurs ont permis, rapidement l'arrestation de quatre hommes. Soupçonnés d'être impliqués dans ce meurtre, ces individus, âgés de 20 à 40 ans, ont été présentés par-devant le procureur de la République et mis en détention provisoire, en attendant leur jugement, pour meurtre avec préméditation.