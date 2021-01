Encore une fois, il a fallu que les habitants d'un village viennent à la rescousse des élèves en réparant et nettoyant l'école primaire. Cela s'est passé, vendredi à Imaloussen, village situé dans la commune de Timizart, une quarantaine de kilomètres au nord-est du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou. L'action des villageois intervenait après quelques jours de fermeture imposée par les mêmes villageois afin d'alerter les pouvoirs publics sur les conditions déplorables dans lesquelles étudient leurs enfants.

Aussi, après avoir constaté que les actions de colère ne règlent point les problèmes, ces derniers ont initié un volontariat afin de faire le travail à la place des communes qui sont dans l'incapacité budgétaire. À Imaloussen, l'appel au volontariat a eu un écho très favorable. Dès la matinée, les villageois de toutes catégories affluaient vers l'établissement avec tout le matériel et instruments disponibles. De la plomberie à la maçonnerie et de la peinture à l'embellissement. Il aura suffi de quelques heures seulement pour que l'école du village soit éclatante et resplendissante. En fait, comme à Imaloussen, la ville de Draâ Ben Khedda a connu une action similaire il y a de cela près d'une quinzaine de jours. Les parents d'élèves de l'école primaire Amar Saïd située au centre-ville ont constaté que les appels lancés en direction de l'APC n'avaient eu aucun écho. Après une audience aménagée par les responsables, des promesses ont été faites. Le temps est passé, les vacances d'été aussi. Mais à la reprise, les parents ont constaté avec amertume que les travaux n'avaient pas été effectués. Un petit appel au volontariat aura suffi pour mobiliser les parents qui ont effectué toutes les réparations nécessaires. Par ailleurs, un point est à soulever dans ce phénomène qui commence à prendre de l'ampleur afin de suppléer à l'incapacité des communes à prendre en charge les écoles primaires. Les coûts financiers des réparations et de tous les travaux sont pris en charge par les parents qui cotisent pour acheter le matériel de plomberie, d'électricité et autres besoins allant jusqu'à payer des tableaux pour les classes.