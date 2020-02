Aucun projet n’avance à la cadence initialement prévue. C’est le constat effectué à chaque sortie sur le terrain. La même observation a été faite, lundi dernier, à Draâ El Mizan. Le wali, Mahmoud Djemaa, a établi le même constat lors de sa sortie sur le terrain, lundi dernier, dans la daïra de Draâ El Mizan. Cette sortie d’inspection a permis au premier magistrat de la wilaya de constater de visu à quel point les travaux des différents projets en cours dans le secteur du logement traînent en longueur. La visite sur les sites de réalisation de ces projets de logements a eu lieu en présence des représentants de l’APW, des directeurs de wilaya des secteurs concernés, du maire et du chef de daïra de Draâ El Mizan. Etaient également présents les responsables des entreprises réalisatrices des projets concernés en plus des bureaux d’études. La forte délégation s’est rendue sur les sites de réalisation de deux projets des 1 000 Logements de type LPL et 140 Logements de type LPL. Après avoir fait le constat des retards de plusieurs années dans l’achèvement des travaux de ces deux projets, Mahmoud Djemaâ a ordonné l’ensemble des entreprises et secteurs concernés de se retrousser les manches et de mettre le paquet en accélérant la cadence des travaux pour que la remise des clés aux bénéficiaires ait lieu le 5 juillet prochain. Lors de la même sortie sur le terrain, le premier magistrat de la wilaya de Tizi Ouzou a inspecté le site du projet d’un groupe scolaire inscrit à l’indicatif de l’Opgi dont la réception est programmée dès la rentrée scolaire 2020-2021. La visite en question a été une occasion pour inspecter deux autres projets de réalisation de 521 logements et de 348 logements de type Aadl. La réception de ces derniers a été annoncée pour le mois de juillet prochain. Les retards dans l’achèvement des projets relevant du secteur de l’habitat sont très fréquents et touchent pratiquement l’ensemble des sites de la wilaya de Tizi Ouzou. Les retards visent aussi bien les projets Aadl que ceux relevant des autres types, à l’instar des logements LSP, LPA… Dans le même sillage, et au cours de la semaine écoulée, une réunion a été présidée par le wali Mahmoud Djemaâ, au sujet du projet des logements LPA de Draâ Ben Khedda. La rencontre a eu lieu en présence des représentants des acquéreurs, des chefs des entreprises réalisatrices, ainsi que des chefs des exécutifs des secteurs concernés. A l’instar des autres projets en cours de réalisation dans la wilaya de Tizi Ouzou, ce projet a également accusé un retard de plusieurs années. L’entreprise qui avait la charge de le réaliser en a été dessaisie. Celui-ci a été confié à deux autres entreprises. Et depuis, les travaux ont repris d’une manière plus régulière. Le wali a donné des instructions pour que le projet soit achevé avant la fin du mois de juin prochain. Des instructions ont été données aux responsables des secteurs concernés, comme l’hydraulique, les travaux publics et la Sonelgaz, afin d’entamer les travaux de viabilisation dans les meilleurs délais, et être prêts au même moment que la fin des travaux de réalisation des logements en question dans la perspective de permettre leur distribution en juillet 2020.