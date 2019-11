Une importante manifestation a eu lieu jeudi dernier à Constantine en faveur de l’élection et en soutien à l’Armée nationale populaire. C’est à partir de 10 heures que les manifestants ont commencé à se rassembler devant le centre culturel Al Khalifa. On comptait des étudiants, des employés, femmes et hommes, quelques personnes de la famille révolutionnaire et des citoyens qui ont aimé se joindre au mouvement, spontanément. Le rassemblement était opéré en vue de faire une marche dans les artères du centre-ville. Malgré les insultes, les tentatives d’agression et les injures de certains, qui refusent le vote, la manifestation a eu lieu. Pour éviter tout affrontement, la police a été mobilisée en grand nombre. Grand fut aussi le nombre des manifestants qui ont ignoré les provocations de quelques dizaines de Hirakistes qui n’ont pas réussi à perturber le cours de la marche. Lors de cette marche, on a entendu les anciens slogans disparus depuis le sixièmes vendredi « Djeich chaâb khawa khawa », « oui a l’élection » ou encore « oui à l’unité du pays ». Prenant la parole, plusieurs ont soutenu qu’on n’a pas d’autres alternative que l’élection pour s’en sortir et que l’ANP est composée de nos pères, frères et fils. Ils ont également dénoncé les tentatives de certains, de vouloir faire basculer le pays vers l’inconnu sans pour autant proposer une solution. Lors de cette manifestation, les forces de police ont procédé à quelques arrestations, plus d’une dizaine de personnes, qui ont été relâchées. Ces marcheurs avaient usé d’un langage indécent, vulgaire et insultant à l’égard des manifestants et même des forces de l’ordre. Des vidéos existent comme preuve à leur encontre. Néanmoins, ceux-la même défenseurs de la « démocratie nouvelle » sont tous rentrés chez eux.