Le ministère de la Défense nationale a rendu son bilan, hier, dans un communiqué transmis à notre rédaction, allant du 4 au 9 novembre où il souligne: «Dans la dynamique des efforts continus concernant la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'Armée nationale populaire ont exécuté, durant la période du 4 au 9 novembre, de multiples opérations aux résultats de qualité, qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos Forces armées, à travers tout le territoire national». Mettant en avant les résultats relatifs à la lutte contre le terrorisme, le MDN précise «un détachement de l'Armée nationale populaire a arrêté un élément de soutien aux groupes terroristes à Tébessa, tandis que trois bombes de confection artisanale ont été découvertes et détruites à Jijel, Tizi Ouzou et Aïn Defla». Dans son communiqué, le MDN ne manquera pas de passer ensuite à la lutte contre la criminalité organisée, notamment le trafic de drogue. Dans ce contexte, la même source rapporte que «dans le sillage des efforts intenses visant à contrecarrer le phénomène du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'Armée nationale populaire ont arrêté 29 narcotrafiquants et saisi, lors d'opérations distinctes, des quantités de kif traité s'élevant à 10 quintaux et 20,8 kilogrammes». À ce propos, le MDN ajoute: «À ce titre, des détachements de l'ANP ont arrêté, en coordination avec les services de la Gendarmerie nationale, 14 narcotrafiquants avec en leur possession 447,8 kilogrammes de kif traité, lors d'opérations distinctes à Béchar, tandis que les services de la Gendarmerie nationale ont arrêté, en coordination avec les gardes-frontière à Naâma, un narcotrafiquant et saisi 439 kilogrammes de kif traité». Toujours dans le même cadre, on souligne que «des garde-côtes ont saisi, à Oran, 94 kilogrammes de kif traité, alors que 14 narcotrafiquants ont été appréhendés et 40 kilogrammes de la même substance, et 29 816 comprimés psychotropes ont été saisis lors d'opérations distinctes menées à Tlemcen, Relizane, Laghouat, El Oued, Tébessa, Ouargla, Béjaïa et Oum El Bouaghi». Par ailleurs, et sur un autre registre, la même source ajoute dans sa correspondance, que «des détachements de l'ANP ont intercepté, à Tamanrasset, In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar et Djanet, 60 individus et saisi 10 véhicules, 54 groupes électrogènes, 38 marteaux- piqueurs, trois détecteurs de métaux et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illégal, ainsi que 6,57 tonnes de denrées alimentaires et 1,5 tonne de ciment destinées à la contrebande, alors que d'autres détachements de l'ANP et les services de la Gendarmerie nationale, ont arrêté, à Tébessa, Djelfa, El Tarf, Béjaïa, Annaba et Tamanrasset, quatre individus et saisi 15 fusils de chasse et une quantité de cartouches pour ces derniers. De même, 64,6 quintaux de tabac et 2 987 unités de différentes boissons ont été saisis à Biskra et Ouargla, alors que des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburants, s'élevant à 7 890 litres ont été déjouées à Tébessa, El Tarf, Souk Ahras et Djanet». Dans le cadre de la lutte contre l'émigration clandestine «les garde-côtes et les services de la Gendarmerie nationale ont mis en échec des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 91 individus à bord d'embarcations de construction artisanale à Oran, Tlemcen, Mostaganem, Annaba, El Tarf et Alger, tandis que 61 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Adrar, Tlemcen, Tébessa, Relizane, Naâma, Tindouf et In Amenas», ajoute encore le MDN.