Ce qui n’était qu’une proposition est confirmé depuis mercredi. En effet, le projet de loi de finances (PLF) pour l’exercice 2020, adopté par le Conseil de gouvernement, contient la disposition autorisant, de nouveau, les citoyens algériens à importer des véhicules de tourisme d’occasion. Une décision soumise à des conditions bien évidemment. N’ont droit à cette mesure que les nationaux résidents dans notre pays, et ce, à l’aide de leurs devises propres, par débit d’un compte en monnaies convertibles ouvert en Algérie, stipule le document. Ce droit n’est accordé qu’une fois tous les trois ans et les citoyens désireux d’en bénéficier doivent s’acquitter des droits et taxes relevant du régime de droit commun. Quant aux véhicules, ne sont importés que ceux à moteur essence et doivent être équipés de dispositif de carburation GPL/GNC ou adaptés pour subir la transformation à cette carburation, et ce, dans le respect des normes de protection de l’environnement.

Parmi les arguments avancés par le gouvernement, « la mesure ne pourrait remettre en cause la politique de l’État visant à asseoir, en Algérie, une industrie de construction et d’assemblage automobile », selon l’exposé des motifs du projet de loi. Elle donnerait, plutôt, l’occasion à beaucoup d’Algériens d’avoir un véhicule à moindre coût, puisque le marché national a flambé depuis l’interdiction de ces importations. Cette mesure irait, en plus, dans le sens de réduire les prix des véhicules montés en Algérie. à ce propos, le directeur général de la Bourse d’Alger, Yazid Benmouhoub, avait «mis en garde contre le risque d’une flambée des monnaies étrangères par rapport au dinar», puisque cette mesure «incitera les personnes intéressées à s’alimenter sur le marché parallèle pour pouvoir acquérir des devises».

Une flambée qui pénalisera directement les étudiants et les personnes malades désirant se soigner à l’étranger. Dans le même ordre d’idées, Mohammed Yeddadène, expert en automobile, pense que «c’est davantage une décision politique destinée à calmer la rue». Il précise que «ce n’est pas la meilleure solution pour le marché automobile algérien qui a beaucoup rajeuni ces dernières années» : on rappelle «l’histoire des véhicule dits ZH qui avaient inondé le parc national» et dont les dates de fabrication étaient en réalité réduites illégalement.

Pour rappel, l’interdiction des importations de voitures d’occasion de moins de trois ans est en vigueur en Algérie depuis 2005.

Par ailleurs, les modalités d’application de cette disposition, ainsi que du contrôle de conformité des véhicules - après adoption du PLF par le Parlement - seront fixées par arrêté conjoint des ministres chargé respectivement des Affaires étrangères, de l’Intérieur, des Finances, et des Transports, indique le texte de loi.