Cette année, la célébration du jour de l'An berbère, Yennayer, aura un cachet tout particulier dans la wilaya de Tizi Ouzou. En plus des activités auxquelles nous sommes habitués, il sera procédé à l'inauguration officielle de la statue de Chachnak, érigée au centre-ville de Tizi Ouzou à cette occasion.

Cette inauguration aura lieu mardi prochain et elle est organisée par l'Assemblée populaire de la wilaya (APW) de Tizi Ouzou qui se bat depuis des années pour que la langue amazighe recouvre la place qui devait être la sienne depuis l'indépendance du pays.

L'APW de Tizi Ouzou est, d'ailleurs, l'initiatrice de ce projet de statue de Chachnak et c'est elle qui a pris en charge son financement et sa réalisation.

Selon les responsables de cette APW, l'inauguration officielle de la statue de Chachnak aura lieu à 10 h au niveau de l'avenue Abane-Ramdane appelée communément, la Grande rue, qui représente le coeur palpitant de la wilaya de Tizi Ouzou.

La même assemblée organise, juste après cette inauguration une conférence-débat sur le thème de «Yennayer», à l'hémicycle Aissat Rabah, siège de l'APW de Tizi Ouzou. Et c'est également à cette occasion qu'il sera procédé à l'annonce des lauréats et à la remise des prix aux communes lauréates du concours sur l'amazighisation de l'environnement (Timsizelt n usmuzze).

Ce prix, pour rappel, est à sa première édition et il vise à contribuer à la promotion et la généralisation de l'usage de la langue amazighe dans les lieux publics, dans les administrations et partout où il est nécessaire de le faire.

Le programme de l'APW n'est qu'un parmi tant d'autres, dont celui concocté par la direction de wilaya de la culture et des arts, mais aussi celui du théâtre régional Kateb-Yacine.

Des activités très variées enrichiront cet évènement tout au long de cette semaine pour marquer Yennayer dont la popularité demeure toujours intacte, ajoutée à l'officialisation de cette journée en lui conférant le statut de journée de fête nationale chômée et payée.

Il faut préciser en outre que, pratiquement, dans toutes les communes de la wilaya, des associations participeront par l'organisation des activités, même de manière moins spectaculaire à cause de la pandémie de Covid-19.

Dans la majorité des cas, il s'agira d'enregistrer les activités en question et de les diffuser sur les pages Facebook des organisateurs. C'est le cas du programme mis en place par la direction de la culture et des arts et qui s'étalera du 10 au 13 du mois en cours.

Il ne faut pas omettre le fait que Yennayer sera également célébré «à domicile» par la majorité des familles de la wilaya de Tizi Ouzou qui se réuniront toutes autour d'un diner traditionnel devenu inconditionnel en ce premier jour de l'année amazighe.