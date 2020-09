Béthioua-Oran Incendie à l’aciérie Tosyali«Aucune perte humaine n'a été enregistrée dans le gigantesque incendie déclenché lundi dernier dans le bassin de stockage des déchets ferreux de l'aciérie, Tosyali. Le bassin est d'une surface de 1000m2», relève-t-on du communiqué rendu public par la cellule de communication près la direction de la Protection civile d'Oran, celui-ci fait état de la mobilisation de «85 sapeurs-pompiers de différents grades, 15 engins d''exinction, quatre véhicules de transmission, deux ambulances dont l'une est médicalisée».

Le feu a été totalement maîtrisé», ajoute la même source. Tout a commencé dans la matinée de lundi lorsqu'une grande fumée de couleur noirâtre selon les témoignages oculaires, s'est vite répandue dans les alentours immédiats de l'usine. Peu de temps après, les engins vrombissant de la Protection civile ont été aperçus. Ces derniers ont pris la destination de l'usine située dans le contrebas de la voie express liant la wilaya d'Oran à Mostaganem. Le branle-bas de combat ou encore le sauve-qui-peut est lancé. Plusieurs employés ont dû leur salut en prenant la fuite alors que plusieurs dizaines d'autres ont été évacués par les sapeurs-pompiers qui sont intervenus dès leur arrivée sur les lieux, ces derniers ont de prime abord jalonné les lieux avant de commencer à lancer les premiers jets d'eau en direction des flammes embrasant le bassin contenant plusieurs tonnes de déchets.

Celui-ci est mitoyen de l'un des hauts-fourneaux de cette sidérurgie, spécialisée dans la fabrication du rond à béton et autres produits ferreux. L'incendie, ajoutent les mêmes témoignages, s'est ainsi donc propagé pour prendre «sa source au niveau de l'aile d'entreposage des déchets de fer chauffés à plus de 1100 degrés Celsius. «Ils ont été éjectés du four par les grues de l'unité de transformation du métal», expliquent les mêmes sources. Lançant l'opération d'extinction, les sapeurs- pompiers, venus de Gdyel, Béthioua et d'Arzew ont été assistés par des agents de sécurité interne, avant que d'importants renforts n'arrivent de Mostaganem et de Sidi Bel Abbès.

Cet incendie, dont les origines font l'objet d'une enquête ouverte dès lundi dernier, est le deuxième après celui du mois de septembre de l'année dernnière.