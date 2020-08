Après le Rivotril, le Lyrica, connu aussi sous le nom de Brigabaline ou Saroukh, voici un nouveau trafic de psychotropes que des mafieux voulaient faire circuler dans le pays. Il s’agit du Tramadol.

Le principe actif contenu dans TRamadol Mylan 50 mg, en gélules est un antalgique (substance calmant la douleur) qui appartient à la classe des opioïdes (comme la morphine). ... Il est indiqué dans le traitement des douleurs, modérées à intenses, chez l’adulte et l’adolescent de plus de 15 ans. Les risques peuvent aller jusqu’à la convulsion. Une prise importante de ce médicament dangereux, prescrit sur ordonnance médicale uniquement, vient d’être opérée dans une opération qualitative à Constantine, menée conjointement par les éléments de la sûreté de la wilaya et l’Armée nationale populaire. Il s’agit de pas moins de 90 000 capsules note un communiqué de la cellule de communication de la sûreté de la wilaya, qui précise que cette opération a été possible grâce à l’ANP.

En provenance d’une des wilayas du Centre, cette quantité sera saisie en plus de deux véhicules, qui ont servi au transport de la marchandise, une somme d’argent et des téléphones portable. L’opération a permis l’arrestation de quatre inculpés âgés de 33 à 42 ans. C’est suite à des investigations intenses et la bonne exploitation des renseignements, mais aussi la bonne coordination entre les deux services de sécurité que l’opération a connu un succès, après avoir tendu une souricière aux mis en cause, qui seront interceptés au lieudit El Riad. Les médicaments saisis étaient, à n’en pas douter, destinés à être écoulés et à inonder le marché en visant les jeunes.

Une jeunesse qui a déjà perdu tous ses repères en versant dans la consommation des psychotropes de toutes sortes, aux effets néfastes. Cela n’est pas tout, la veille, un autre communiqué, transmis à notre rédaction par la cellule de communication de la sûreté de la wilaya, soulignait le démantèlement d’un réseau qui agissait au profit d’une société pharmaceutique fictive. Lors de cette opération un véhicule de type 406 a été saisi, ainsi qu’ un demi-million presque d’unités de médicaments, essentiellement des psychotropes, et deux milliards de centimes.

Deux personnes ont été arrêtées pour le moment, car l’enquête est toujours en cours, après de larges investigations qui ont également permis la saisie d’un matériel informatique, de faux cachets, fausses factures. Pour les besoins de l’enquête, les directions de la santé et du commerce ont été approchées pour des renseignements. Les deux mis en cause devront répondre aussi de l’évasion fiscale, en plus du commerce illicite des médicaments, la création d’une société fictive, d’équipement informatique faux et usage de faux.