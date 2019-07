La saison estivale bat son plein à Tigzirt depuis son ouverture. Quelques améliorations ont été apportées au niveau des trottoirs de la ville mais le plus grand problème qui rend le séjour insupportable aux estivants reste toujours posé. La circulation dans la ville et surtout sur les axes routiers longeant les plages est infernale, non seulement pour les automobilistes mais aussi pour les centaines de milliers d’estivants. Depuis plusieurs années, l’élaboration d’un plan de circulation s’avère vital pour l’activité touristique dans cette ville antique. Sur la route automobile qui longe la grande plage et la place du port, marcher à pied avec ses enfants est devenu quasiment impossible pour les visiteurs. Ce tronçon routier autorisé à la circulation des véhicules, en hiver, ne peut pas abriter le même flux et la même densité du trafic, durant la saison estivale. Les visiteurs l’utilisent pour se balader ou rejoindre la ville et les autres plages à pied. En effet, il est impossible d’avancer en véhicule car la foule occupe la chassée, faute de voie piétonne. Les marcheurs de leur côté, se plaignent du danger qui les guette, ainsi que leurs enfants à chaque instant sur ce tronçon qui continue d’être utilisé par les automobilistes. Les coups de klacson rendent ainsi insupportables les quelques minutes que les usagers doivent prendre pour traverser vers la ville ou les autres lieux comme le port de plaisance et la plage familiale. Quelques visiteurs interrogés sur place sont profondément déçus par cette situation aux antipodes de leurs espoirs de passer un séjour agréable. Pourtant, affirment beaucoup de Tigzirtois, chaque année, les autorités locales promettent de trouver une solution à ce problème. Il y a plusieurs années déjà, les services concernés et les élus avaient évoqué l’élaboration d’un plan de circulation qui prendrait en charge cet épineux problème de circulation à Tigzirt, durant l’été. Mais jusqu’à hier, aucune trace de plan vital. L’anarchie continue de dissuader les visiteurs de revenir à Tigzirt. L’entrée ouest reste toujours un point noir qui ne trouve pas de solution avec des embouteillages monstres. Récemment, quelques citoyens de la ville, pleins de bonne volonté, ont proposé l’idée d’aménager des parkings sur des terrains aux alentours de la ville. Une manière pour eux de gagner de l’argent, mais aussi de baisser la tension sur les artères et les axes routiers internes de Tigzirt. Mais, l’idée n’a pas été prise au sérieux tout comme une autre idée que continuent de défendre quelques volontaires qui sont prêts à mettre la main à la poche. Ces derniers veulent investir dans les parcs à étages. Une autre initiative qui ne trouve pas d’oreilles attentives parmi les autorités locales. Enfin, rappelons que la ville de Tigzirt est une cité antique qui a toujours attiré les touristes nationaux et étrangers. Mais vu la situation actuelle, on est loin de parler de touristes étrangers. Le tourisme est réduit à ses manifestations les plus rudimentaires. Les plages elles-mêmes, sont mal préparées pour l’accueil des estivants avec des restaurants proposant des menus à des prix exorbitants.