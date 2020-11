Le Mouvement El-Islah a fait part, hier, de «sa vive indignation et de son rejet ferme» de la résolution émise par le Parlement européen (PE) sur la situation des droits de l'homme en Algérie, affirmant que cette résolution «sert des agendas géopolitiques traditionnels hostiles à l'Algérie». Le contenu de cette résolution «est loin d'obéir à des exigences en matière d'objectivité, ce qui met à mal sa crédibilité et met à nu ses visées qui sont loin d'être innocentes», a indiqué le Mouvement dans un communiqué.

Une résolution qui intervient «dans une conjoncture qui connaît des développements régionaux et internationaux préoccupants, durant lesquels les positions de l'Algérie, à travers les déclarations de son président, Abdelmadjid Tebboune, ont été réitérées avec force en faveur des causes justes dans le monde, en tête desquelles figurent les deux causes, la Palestine et le Sahara occidental», lit-on dans le communiqué. Le mouvement a fustigé «le silence» du PE sur ces deux causes, lequel «fait fi» des droits des peuples dans le monde et passe sous silence le pillage de leurs ressources et des potentialités de leurs sociétés auquel se livrent certains Etats dont les députés siègent au sein du PE et regardent vers de nouvelles relations basées sur l'oubli du passé douloureux et sur l'acceptation du présent amer et de la limitation de l'ambition vers l'avenir». Le Mouvement El-Islah relève «avec une vive indignation et un rejet ferme les ingérences flagrantes du PE dans les affaires internes de l'Algérie», à travers sa dernière résolution qui a évoqué «avec un grand négativisme» la situation des droits de l'homme en Algérie.