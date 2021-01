L'Assemblée populaire nationale compte proposer un projet de loi, dans le cadre de la loi de finances complémentaire LFC 2021, pour la protection des opérateurs économiques informels, commerçants notamment, qui souhaiteraient intégrer le circuit formel, a indiqué jeudi dernier à Alger le président de la Commission des affaires économiques, du développement, de l'industrie, du commerce et de la planification, Nabil Louhibi. «A la demande des opérateurs qui nous ont sollicités, en tant que parlementaires, nous comptons proposer une loi dans le cadre de la LFC 2021 pour aider les gens qui sont dans l'informel à travailler dans la légalité en payant leurs impôts et leurs taxes sans être pénalisés (par leur passé)», a affirmé Louhibi lors d'une rencontre de sa commission avec la présidente de la Confédération générale des entreprises algériennes (Cgea), Saïda Neghza et les représentants des bureaux des fédérations du Sud. Dans le même contexte, il a annoncé que la commission a prévu une rencontre avec la direction générale des impôts, la semaine prochaine, afin d'étudier les voies et moyens adéquats pour aider les gens qui ont pratiqué le commerce informel pendant des années à intégrer le secteur économique formel. Pour Louhibi, la réussite de cette initiative devrait permettre de récupérer la masse monétaire, qui circule dans le circuit informel, pour l'introduire dans le circuit bancaire. «J'espère que nous allons sortir avec des recommandations et des solutions adaptées pour servir à la fois l'intérêt de l'économie nationale et des opérateurs économiques», a-t-il poursuivi. Lors de cette réunion, les opérateurs du Sud ont évoqué le problème des hommes d'affaires qui disposent de moyens et de ressources financières amassés durant leur activité dans le commerce informel, mais qui hésitent à investir dans des projets productifs importants de peur des poursuites judiciaires.