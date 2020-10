Injaz El Djazaïr a organisé, la semaine dernière, une édition singulière pour la compétition annuelle des jeunes entrepreneurs, où pour la première fois en 9 ans, le concours a migré vers le monde virtuel, ce qui a permis à tous ceux qui s'intéressent au monde de l'entrepreneuriat d'assister à l'événement de l'année d'Injaz El Djazaïr.

La compétition de cette année a été marquée par le soutien tant du secteur privé que du secteur public, en l'occurrence le sponsoring d'Ooredoo Algérie qui a renouvelé, pour la 9ème année consécutive, son engagement à soutenir les aspirations de la jeunesse algérienne, ainsi que le soutien du ministère de l'Industrie et celui du ministère de l'Enseignement supérieur et la Recherche scientifique qui ont tous deux ouvert les portes de leurs établissements aux jeunes entrepreneurs sous l'égide du programme «Parcours de l'entrepreneur» d'Injaz El Djazaïr.

Plus de 1 500 étudiants de 15 différentes wilayas ont participé à cette 9ème édition du concours, coïncidant avec la célébration du 10ème anniversaire d'Injaz El Djazaïr durant lesquels plus de 40 000 étudiants ont été formés, et ce sur plusieurs universités, écoles supérieures, ainsi que les pépinières d'entreprises et les centres de conseils et d'accompagnement du ministère de l'Industrie. Ces étudiants ont bénéficié, au cours de ce programme, de l'encadrement de 60 bénévoles de différents horizons professionnels qui ont mis leurs expertises professionnelles à la disposition des étudiants. Lors des demi-finales, ce sont 24 équipes qui ont soumis leurs projets de jeunes entreprises, dont 13 ont pu accéder à la finale et qui ont été évalués sur plusieurs épreuves par un jury constitué de professionnels de tous bords.

Les lauréats

Cette cérémonie, sponsorisée par l'opérateur Ooredoo, a vu la distinction des lauréats suivants:

Prix de la meilleure jeune entreprise de l'année 2020: ITdrops

Prix du meilleur produit: Charbonool

Prix du meilleur impact sociétal: SawTech

Prix Ooredoo: Animali

Prix du public: Mrigla