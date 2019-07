En effet, jusqu’à 13h 48 mn, c’était le calme plat à Annaba, où, les manifestants se sont habitués à ne céder à ce rendez-vous hebdomadaire, sous aucun prétexte.

Apparemment, les manifestants ont dû se requinquer en fraîcheur, avant d’amorcer cette marche du 23e acte du Hirak, sous une température de 39°C. Puisque ce n’est qu’à partir de 14 h, que les rangs de la foule ont commencé à se former. Il n’a suffi que de quelques minutes, pour que les manifestants arrivent par vague, à leur circuit pédestre.

Ils ont affronté la chaleur sans attendre de voir le soleil se décliner un peu. Et c’est ça Annaba, dont la population, a une fois de plus, crié sa détermination à ne pas aller nager jusqu’à l’atteinte de ses objectifs.

Les Hirakistes à Annaba ont scandé leur attachement à la liberté, à l’Etat civil et au changement, sans les symboles du système. « Makanech hiwarat maâ el issabet », « Irhalou » et « Chaâb yourid el istiklal », ou encore « Yaskout yaskout hokm el asker » des slogans qui revenaient au fur et à mesure que la foule grossissait.

En dépit des campagnes anticorruption menée par les autorités, les manifestants n’ont pas cessé de s’exprimer comme chaque vendredi jusqu’à la satisfaction de leur principale revendication : choisir eux-mêmes leurs représentants.

Ils ont scandé « Magharibia saout el ahrar », ce slogan a été repris sans arrêt durant toute la manifestation, accompagnant les slogans classiques et fétiches des marches populaires à Annaba, comme « FLN dégage », « Otolko wledna ya issabet », avant que ne retentisse un slogan hostile à la presse « Sahafa chyatine », avons-nous entendu, s’élevant d’une marée humaine aux couleurs de l’emblème national.

Ces mêmes manifestants qui, depuis 5 mois, sont restés fidèles à leurs revendications adoptées par tout le peuple algérien. Avec la même ardeur et ferveur, mais surtout, avec le même souffle, la foule n’a pas faibli. Bien au contraire, certains se sont dits, prêts à rester mobilisés le temps qu’il faut, jusqu’à ce que, tous ceux qui ont spolié le pays, disparaissent.

« Nous voulons une Algérie nouvelle, propre sans les relais du système, qui veulent monter la vague du Hirak », a lancé un jeune homme, au sein d’un groupe de manifestants.

Ces derniers ont aussitôt scandé des slogans hostiles contre le FLN, dont ses figures se sont totalement éclipsés du moins à Annaba.

Les mêmes propos hostiles ont été lancés à l’encontre de tous les partis de l’alliance, à qui on reproche, d’avoir été à la solde du cercle du président déchu et cautionné volontairement, la séquestration de la volonté du peuple et la liberté de l’Algérie. La marche de ce 23e vendredi a été marquée par les portraits de feu Houari Boumediene, brandis par les manifestants, qui ont improvisé une chanson, huant les répudiés du Mouvement populaire.