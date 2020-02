La direction de la police judiciaire dresse constat sans appel. Les chiffres qu’elle a communiqués hier donnent froid dans le dos, mettant en évidence la «commission» de 249 586 infractions au cours de l’année écoulée, soit une légère augmentation de l’ordre de 4% par rapport à 2018 et près de 8% du nombre de victimes, en hausse. Une nette progression de la criminalité, notamment les atteintes aux personnes et aux biens qui ont connu une hausse vertigineuse. Le vol de véhicules vient en tête de liste avec 5 882 affaires enregistrées, avec un faible taux de résolution de l’ordre de 12% d’affaires solutionnées. Le trafic de stupéfiants et la cybercriminalité ont, pour leur part également dominé les statistiques communiquées par la direction de la police judiciaire. Le bilan annuel des services de police indique que plus de 220 200 personnes ont été impliquées dans 249 586 infractions portées à la connaissance des services de police dont les investigations ont abouti à 66 % de réussite dans la conduite des enquêtes. Parmi les crimes enregistrés au cours de l’année en question, il convient de noter la «commission» de 211 homicides volontaires et de 382 tentatives de meurtre, donnant lieu à une effroyable augmentation des atteintes à la vie humaine. L’examen des statistiques communiquées par les services concernés, en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants, permet de relever une augmentation palpable des cas enregistrés. Pour 9 206 affaires traitées, 15 481 individus impliqués ont été interpellés, soit une augmentation de près de 14%, en comparaison de l’année 2018. Près de neuf tonnes de résine de cannabis, plus de 10 kilogrammes de cocaïne et 1 677 343 comprimés de psychotropes ont été saisis au cours de la période considérée. Concernant les atteintes aux femmes plus de 7 000 affaires ont été enregistrées, parmi lesquelles 5 133 cas de violences physiques. S’agissant des enfants victimes de violence sous toutes ses formes, 6 045 affaires ont été portées à la connaissance des services. Parmi les victimes, on relève la présence de 2 377 filles.