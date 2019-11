L’hiver est arrivé. Depuis vendredi des précipitations s’abattaient sur de nombreuses wilayas du Nord. De l’Est à l’Ouest les chutes de pluie sont en effet prévues jusqu’à la fin de la semaine en cours, selon les dernières prévisions de la météo.

Les intempéries annoncées par l’Office national de la météorologie sont attendues avec beaucoup d’appréhension. Selon les mêmes prévisions, la vague de froid touchera les villes du centre, ouest et est du pays, durant quatre jours.

Le retour de la pluie augmente malheureusement la panique et l’angoisse chez les habitants des quartiers populaires occupant des habitations précaires. Ils craignent des glissements de terrain et des effondrements. On rappelle dans ce contexte, qu’hier, à la suite des fortes chutes de pluie un affaissement de terrain a été enregistré à Alger dans la commune de Bologhine, mais sans faire de victimes. «L’incident a cependant provoqué la destruction de cinq voitures», indique la Protection civile.

L’affaissement de terrain, intervenu suite aux fortes précipitations de ces dernières 48 heures à Alger, «a provoqué juste des dégâts matériels, dont la destruction de cinq voitures», indique la même source. Rappelons dans ce même sillage que «plusieurs axes routiers demeurent coupés à la circulation automobile dans les wilayas de Tizi Ouzou, Bouira et Jijel suite aux intempéries ayant affecté ces régions depuis ces dernières 48 heures», selon un point de situation établi, hier, par les services de la Protection civile. Dans la wilaya de Tizi Ouzou, la Route nationale (RN) 15 reste coupée à la circulation au niveau du col de Tirourda, commune de Aïn El Hammam, de même que la RN 30 au niveau du col de Tizi N’koulen commune de Beni Yeni, et la RN 33 au niveau du col de Tizi N’koulen, commune d’Ibouraden vers Tikjda, indique la même source. Le trafic routier a été également perturbé dans la wilaya de Bouira où plusieurs tronçons routiers demeurent coupés, notamment la RN 15 au niveau du col de Tirourda, commune d’Aghbalou, la RN 30 au niveau du col de Tizi N’koulen, commune de Saharidj, la RN 33 au niveau du col d’Asoul, commune de Saharidj et la RN 33 au niveau du col de Tizi Nkoulen, commune de Tikjda, suite au cumul des neiges, ajoute la Protection civile. Dans la wilaya de Jijel, le chemin de wilaya (CW) 135B reliant les communes de Bouraoui et El Anser demeure coupé à la circulation, suite à l’effondrement partiel d’un pont à El Moulaki, dans la commune d’El Anser. Ces dernières perturbations qui ont bloqué et touché plusieurs régions du pays ont dévoilé de graves manquements dans l’entretien des réseaux d’assainissement.

Néanmoins, la même situation risque de se reproduire prochainement si les autorités et les services concernés ne réagissent pas. Il est important de souligner que les prévisions annoncées, hier, dans un «Bulletin météo spécial» (BMS), ont pronostiqué des pluies accompagnées de vents violents sur les wilayas côtières du Centre et de l’Est.