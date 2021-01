Deux individus ont été placés depuis mercredi dernier sous mandat de dépôt. Dix autres personnes, tous des receleurs sont également poursuivis par la justice. Ils sont tous originaires de la région de Tichy. Deux cambrioleurs avaient dévalisé par mois de 10 domiciles. La marchandise volée a été ensuite revendu à des receleurs, tous identifiés par les services de sécurité, qui ont par ailleurs récupéré une grande partie des meubles et appareils électroménagers volés.

C'est le dernier dossier examiné par le juge d'instruction et le procureur près le tribunal de Béjaïa. Un procès devra se tenir dans les prochains jours. La même juridiction a été destinataire de plusieurs autres affaires traitées cette fois-ci par les services de la Gendarmerie nationale.

Suite à une plainte déposée par un habitant de la commune de Béni Djellil, portant sur le cambriolage de son domicile par des individus qui ont subtilisé une quantité de bijoux, une enquête a été ouverte en vue d'en identifier les auteurs. Un suspect dans l'affaire a été identifié. Il s'agit du nommé A. P., âgé de 21 ans, originaire de Béjaïa.

Lors de l'interrogatoire, le suspect a avoué les faits qui lui sont reprochés en dénonçant son acolyte nommé U. M. âgé de 30 ans.

Les objets volés se résument en une ceinture en métal jaune, trois bracelets en métal jaune, un bracelet en métal de couleur argent, un bracelet métallique de couleur argent, deux colliers en métal jaune, neuf anneaux en métal jaune et un anneau en métal argenté. Ils ont tous été récupérés.

La seconde affaire remonte au début du mois de janvier, suite à un appel téléphonique reçu au numéro vert 1055, un citoyen avait signalé la présence d'une voiture Peugeot Partner, garée au bord de la route communale non balisée menant au village de Beni Omar dans la commune d'Ait M'likèche. Après la fouille du véhicule, un sac à main contenant un passeport a été trouvé à l'intérieur appartenant à M. A., un homme de 43 ans résidant à Béjaïa, confirmant que cette voiture appartenait au plaignant. Un montant de 108 millions de centimes a été également retrouvé dans un portefeuille. L'auteur a été identifié. Il s'agit du nommé B. A., âgé de 39 ans, qui a reconnu avoir commis le vol en compagnie de deux autres personnes, âgées de 39 et 41 ans originaires de la commune de Semaoun, wilaya de Béjaïa.

B.M., âgé de 30 ans et originaire de Béjaïa a, quant à lui, porté plainte pour vol de sa moto. Le même jour un suspect, W. F., âgé de 28 ans, originaire de la commune de Semaoun, a été identifié puis arrêté et présenté par-devant le procureur. La véhiculé volé a été retrouvé au domicile du suspect.

La motocyclette a été récupérée et remise à son propriétaire.