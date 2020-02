C'est comme si Béjaïa s'apprête à recevoir un déplacement d'une personnalité importante. La multiplication des visites d'inspection et de travail, l'insistance sur le respect des délais de réalisation ainsi que les mesures coercitives prises par-ci et par-là témoignent d'une volonté de mettre fin au chaos qui règne dans la cadence et la qualité de réalisation des projets structurants dont a bénéficié la wilaya.

Du projet de la pénétrante autoroutière jusqu'au lancement de celui du dédoublement de la voie ferrée Béjaïa - Béni Mansour, en passant par ceux du secteur de l'habitat, les visites se multiplient sur fond d'inspection, qui n'a de valeur que de booster la situation en vue d'une livraison rapide de ces projets qui sont d'une importance capitale pour le développement de la région de Béjaïa. Si on parle peu du projet du centre hospitalo-universitaire, ceux de la pénétrante autoroutière, des logements tous types confondus et du dédoublement de la voie ferrée bénéficient d'un intérêt particulier, qui s'illustrent à travers une activité sans précédent des autorités de la wilaya. La dernière en date a été consacrée au secteur du logement. Le programme de 672 logements LPL à Berchiche, dans la commune d'El Kseur.

Le chantier de construction d'un programme de 672 logements LPL à Berchiche, dans la commune d'El Kseur, les

730 logements de type public locatif, implanté à Hellouane dans la commune d'Ouzellaguen, le nouveau pôle urbain d'Azaghar, où deux programmes, l'un de 1 140 logements LPL et un autre de 140 logements inscrits dans le cadre de la résorption de l'habitat précaire, la réalisation de 500 logements LPL, implantés à Tiouririne dans la commune de Tazmalt et le lancement des travaux de réalisation de la troisième tranche des travaux de viabilisation au niveau du pôle urbain Ighzer Azarif sont autant de points qui ont fait récemment objet d'inspection. Sur ce dernier pôle, le chef de l'exécutif a installé les 60 entreprises désignées pour réaliser la troisième tranche des travaux de viabilisation du site. Une enveloppe financière estimée à 5 milliards de DA a été dégagée pour ces travaux qui concernent 6920 logements LPL,

9100 Aadl et 80 LPP.

Une enveloppe qui prendra en charge la réalisation des différents réseaux en l'occurrence, l'alimentation en eau potable, l'assainissement, la fibre optique, électricité, gaz, voirie, aménagement des trottoirs et espaces verts.

Partout où elles sont passées, les autorités de la wilaya insistaient sur l'impératif de livrer les projets dans les délais et lorsque un retard flagrant est constaté, des mesures sont immédiatement prises. «Le wali a ordonné aux services concernés d'entamer les démarches en vue de la résiliation des contrats de ces entreprises et leur attribution à d'autres», indique un communiqué de la wilaya relatif à la visite effectuée à Berchiche dans la commune d'El Kseur. À Akbou, des instructions fermes ont été données aux entreprises réalisatrices «pour accélérer la cadence des travaux», ajoute-t-on.

Bref, une activité intense rendue nécessaire pour l'achèvement des travaux, mais également leur livraison aux bénéficiaires, qui se fera à ne pas en douter à l'occasion d'une visite de haute facture. Même si celle-ci n'est pas encore annoncée des signes qui ne trompent pas, la confirment peu à peu.