La 3ème Assemblée générale de l'Afripol a entamé ses travaux, hier à Alger. Les chefs de police africains ont commencé par examiner les aspects fonctionnels et organisationnels, et ont échangé leurs points de vue et leurs expériences sur la prévention et la lutte contre les diverses formes de criminalité transnationale organisée. «L'Algérie revêt une importance particulière dans la lutte contre le terrorisme, en raison de sa position en Afrique du Nord et de sa proximité avec le continent européen», a indiqué lors de l'ouverture des travaux, le secrétaire général de l'Organisation internationale de la police criminelle (Interpol), Jurguen Stock, ajoutant que le monde faisait actuellement face à «l'épineux problème des terroristes qui sont en mouvement». Il a estimé que «le terrorisme n'a jamais été aussi global et complexe qu'il ne l'est aujourd'hui». Evoquant cette menace terroriste, il a fait savoir qu'Interpol avait récemment détecté les déplacements de 12 terroristes qui essayaient de rejoindre l'Europe depuis le continent africain, relevant la coopération d'Interpol avec l'Afripol, notamment pour la mise en place d'un réseau global de lutte contre la criminalité et la signature d'un accord important pour le partage d'informations. Le responsable a souligné qu'Interpol et Afripol, oeuvraient pour le renforcement de leurs alliances, à travers l'échange d'informations et de coopération, pour aider les agences de sécurité de tous les pays à neutraliser les terroristes et les criminels. De son côté, le directeur exécutif d'Afripol, Tarik Ahmed Sharif, a révélé qu'Afripol ne pouvait atteindre ses objectifs que si elle jouit du soutien continu de tous ses membres, saluant au passage «l'Algérie pour son aide constante en faveur de l'Afrique». Les chefs de police africains ont axé leurs travaux sur le crime organisé, le trafic des stupéfiants et d'armes, l'immigration clandestine et le terrorisme ainsi que la cybercriminalité. Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Salaheddine Dahmoune, a appelé à accorder l'importance nécessaire à la sécurisation des frontières, à travers une coopération entre les pays africains, afin d'empêcher les infiltrations de réseaux terroristes et des contrebandiers. Le ministre a souligné que la sécurisation des frontières permet aussi de lutter contre le commerce illicite, les narcotrafiquants, l'immigration clandestine et la contrebande. Pour sa part, le commissaire à la paix et à la Sécurité de l'Union africaine (UA), Smaïl Chergui, a souligné le progrès fulgurant réalisé par Afripol, ce qui s'est traduit par l'établissement de relations avec des organisations internationales et régionales «la formation des cadres de la police africaine et leur dotation en équipement technique très sophistiqué ayant grandement contribué à la lutte contre la criminalité et la violence». On rappelle dans ce contexte que cette réunion est axée sur les priorités stratégiques en termes de renforcement des capacités de lutte et formulera des recommandations concrètes sur une coopération efficace, en matière de prévention et de lutte contre les menaces criminelles prioritaires. Les travaux de cette assemblée prendront fin aujourd'hui et les chefs de police africains, vont adopter l'ensemble de recommandations...