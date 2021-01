La normalisation représente une «menace sérieuse et existentielle, tant pour le Maroc que l'Algérie», a averti le président de l'Observatoire marocain contre la normalisation, Ahmed Wihmane, appelant les peuples du Maghreb à contrer «les plans sionistes visant l'unité et la stabilité de la région».

«Nous sommes face à une menace sérieuse et existentielle, tant pour le Maroc que l'Algérie, voire pour toute la région du Maghreb», a souligné Wihmane dans un entretien à l'APS depuis Rabat. Etayant son propos, concernant les dangers de cette normalisation pour les pays du Maghreb et pour l'Algérie, en particulier, il a rappelé les allégations faites par le sioniste Bernard-Henri Lévy qui avait affirmé que «l'Algérie (...) est juive et française». Pour le militant marocain «il n'est pas exagéré de dire que nous assistons à la préparation d'un transfert de l'Etat d'Israël vers le Maroc, d'où la percée sioniste sans précédent dans le Maghreb et principalement dans le royaume marocain», a-t-il dit.

Il a évoqué, à cet égard, plusieurs articles publiés par la presse israélienne et révélant un dangereux scénario visant la région, notamment l'article publié récemment par le journal Yediot Aharonot et faisant état d'un ancien plan sioniste remontant à 1903 et visant l'établissement de «l'Etat d'Israël» au Royaume du Maroc.

Mis de côté après la mort du fondateur du mouvement sioniste Theodor Herzl, ce plan est exhumé, aujourd'hui, «faute de perspectives en Palestine après l'expérience de 70 ans de résistance», a expliqué le président de l'Observatoire. Soutenant que l'objectif «est la mainmise sur le Maroc et la région toute entière à travers ses prétentions et les mythes de tombeaux de prophètes et de saints patrons juifs», il a cité, à ce propos, le titre: Maroc, terre juive de la Une d'un des magazines marocains francophones. «Ouvert dans le cadre des accords d'Oslo, le bureau de liaison sioniste avait été fermé pour la première fois en 2000 et nous le fermerons encore cette fois, car le danger guette tous les Etats du Maghreb arabe», a-t-il encore assuré. Concernant enfin le rejet de la normalisation par la rue marocaine, Wihmane a indiqué qu' «en dépit des restrictions et du blocus contre toute opinion contraire à la position officielle, les manifestations n'ont pas cessé dans plusieurs villes marocaines». Il a déploré «la violation par la police marocaine du droit constitutionnel des Marocains à l'expression pacifique et la répression des différentes contestations dénonçant la normalisation, sans le moindre respect des engagements internationaux en matière de droits de l'homme». «La confrontation entre le peuple et l'Etat est l'un des principaux objectifs stratégiques de la bombe jetée par l'entité sioniste et l'administration américaine au Maroc pour faire exploser toute la région (...) lorsque l'Etat réprime le peuple, la tension est attisée et l'Etat affaibli, ce qui facilitera le passage à la phase d'affaiblissement et de la division puis à la domination totale pour la mise en oeuvre du plan «B», à savoir l'établissement d'un «nouvel Israël», a-t-il conclu.