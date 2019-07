L’homme d’affaires Issad Rebrab a comparu, hier, devant le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed. Le patron du groupe Cevital devra répondre aux questions qui lui seront posées relatives aux chefs d’accusation qui ont été retenus contre lui. Il s’agit, notamment de «fausse déclaration relative aux transferts illicites de capitaux de et vers l’étranger», «sur-facturation d’équipements importés» et «importation de matériels d’occasion alors qu’il avait bénéficié d’avantages douaniers, fiscaux et bancaires». Il a été placé en détention provisoire le 23 mai dernier, «dans le cadre d’une enquête anti-corruption après avoir été auditionné par le procureur de la République près le même tribunal», annonçait l’APS. Ses avocats ont tenté un pourvoi contre la décision de le placer en détention provisoire. La chambre d’accusation près la cour d’Alger a toutefois rejeté ce pourvoi le 5 mai dernier. Une décision commentée par la défense de Rebrab, tout en reconnaissant que «la justice est souveraine. Mais, honnêtement, on ne s’attendait pas à une telle décision, parce qu’elle n’est pas justifiée dès lors que M. Rebrab présente toutes les garanties légales exigées par la loi».