Issad Rebrab comparaît, aujourd'hui, devant le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’Hamed. Le patron du groupe Cevital est accusé de «fausse déclaration relative aux transferts illicites de capitaux de et vers l’étranger», «sur-facturation d’équipements importés» et «importation de matériels d’occasion alors qu’il avait bénéficié d’avantages douaniers, fiscaux et bancaires».