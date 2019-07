Issad Rebrab a comparu, aujourd'hui, devant le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’Hamed. Le juge a décidé de le maintenir en detention provisoire. Le patron du groupe Cevital est accusé de «fausse déclaration relative aux transferts illicites de capitaux de et vers l’étranger», «sur-facturation d’équipements importés» et «importation de matériels d’occasion alors qu’il avait bénéficié d’avantages douaniers, fiscaux et bancaires».