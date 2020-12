Reporté à plusieurs reprises, le procès en appel des deux anciens ministres de la Solidarité nationale, s'est ouvert, hier, à la cour d'Alger. Appelé à la barre, Ould Abbès- ministre de la Solidarité nationale entre 1999 et 2010- poursuivi pour les chefs d'inculpation de «dilapidation de deniers publics», «abus de fonction et octroi d'indus privilèges à autrui à travers la conclusion de marché publics en violation de la législation et la réglementation en vigueur» et «détournement de l'argent public», a nié toutes les accusations portées contre lui. «Je ne sais pas ce que je fais ici devant vous, ni pourquoi je suis incarcéré pendant 17 mois en prison alors que j'ai consacré toute ma vie à l' Algérie.» D'après le rapport de l'Inspection générale des finances (IGF) et celui de la Cour des comptes, sur lesquels se fondent les accusations, la valeur des montants dont ont bénéficié quatre associations présidées par l'ancien ministre de la Solidarité nationale, Ould Abbès, sous forme de subventions, s'élève à plus de

1850 milliards de centimes. Aucune trace des factures justifiant ces dépenses n'a été retrouvée par les contrôleurs financiers, selon l'arrêt de renvoi. «Où est parti l'argent du Fonds de la solidarité nationale?» lui a demandé la présidente de l'audience. «J'ai agi conformément aux instructions du président de la République. Il était attendu de nous de lutter contre la pauvreté, aider les démunis, les femmes divorcées sans abri, assurer le transport scolaire», a-t-il indiqué. «On a confié les opérations d'acquisition des bus aux associations et organisation estudiantine au titre des actions d'urgence», a-t-il ajouté. «A l'exception de son dernier rapport, l'IGF nous a toujours donné le quitus en établissant des rapports positifs durant la première décade à la tête du département de la solidarité», a-t-il soutenu. Interrogé sur les colonies de vacances pour les enfants du Sud et le plan Bleu, il a fait porter le chapeau aux walis: «Les coordonnateurs dans ce cas, ce sont les 14 walis concernés par ces actions de solidarité», a-t-il dit. «Il m'a été demandé, en tant que ministre de la Solidarité, d'assurer la paix sociale et civile», a-t-il encore argué. Quant à Saïd Barkat, ministre de la Solidarité de mai 2010 à septembre 2012.Il s'est avéré, selon le rapport de l'IGF, qu'une somme énorme de plus de 124 milliards de centimes à été accordée au titre de subventions à l'Union nationale des étudiants algériens (Unea). Barkat a soutenu qu'«il n'est pas concerné par la loi de lutte contre la corruption de par sa qualité, non pas de fonctionnaire mais de superviseur». «Le Fonds de solidarité d'où est puisé l'argent distribué aux associations ne dépend pas du Code des marchés publics», a-t-il déclaré, ajoutant que «l'Unea n'a pas bénéficié de subventions, mais elle a été chargée d'acquérir des bus, des denrées alimentaires, des trousseaux scolaires, en sa qualité de médiateur». La qualité de médiateur de l'Unea, qui n'est pas un syndicat dépendant du département de l'Enseignement supérieur, a été défini par l'arrêté interministériel de 2008. Le procès se poursuivra aujourd'hui par l'audition des autres accusés. Les deux anciens ministres de la Solidarité nationale, Ould Abbès et Barkat, ont été condamnés en première instance par le tribunal de Sidi M'hamed à des peines respectives de 8 ans et 4 ans de prison ferme, assorties d'une amende d'un million de dinars chacun.