Après deux reports, le procès de Zoulikha Nechinache dite «Mme Maya» et ses deux filles à débuté, hier, à la cour de justice de Tipasa, par l'audition des principaux accusés, poursuivis pour «blanchiment d'argent, «trafic d'influence, octroi d'indus avantages, dilapidation de deniers publics, incitation d'agents publics à l'octroi d'indus avantages et transfert illicite de devises à l'étranger. À la barre des accusés, Zoulikha Nechinache nie d'emblée les faits qui lui sont reprochés et affirme que l'argent trouvé lors de la perquisition de la villa de Morreti, venait en partie de son activité et ses affaires, précisant que la somme de 10 milliards de centimes, avait été déposée par son voisin, le député Yahiaoui, en vue d'aider son ami à investir. «Il m'a demandé si je pouvais l'aider, au niveau de la wilaya d'Oran, alors j'ai contacté M.El Ghazi Mohamed, qui avait promis de l'aider, auprès du wali, qui n'était autre que Abdelghani Zalène. Questionné sur la nature de sa relation avec El Ghazi, Zoulihka Nechinache a déclaré, clairement, qu'elle était recommandée par le secrétaire particulier de l'ex-président Bouteflika auprès de Mohamed El Ghazi, qui était, à l'époque wali de Chlef, pour l'acquisition d'un terrain de 15 hectares, en vue d'investir pour un projet de parc d'attractions. C'est ce qu'elle a obtenu, en plus d'un terrain de 5 000 m2, pour la réalisation d'une station-service, sous forme de contrat de concession, qui n'a jamais vu le jour et qu'elle a fini par revendre. Concernant le financement des acquisitions à l'étranger, entre autres, un chalet en Espagne, elle nie avoir effectué des transferts de grandes sommes d'argent en devises, avec des complicités au niveau de l'aéroport d'Alger et l'argent transféré était déclaré et justifié par des documents bancaires. «Nous avons des comptes, mes filles et moi, à l'étranger et nous recevons des virements de nos partenaires. Je n'ai jamais utilisé ni les biens ni l'argent de l'Etat, j'ai emprunté de l'argent pour travailler et j'ai remboursé.» Au sujet de la garde rapprochée mise en place par l'ex-Dgsn, Abdelghani Hamel, elle a déclaré que suite au cambriolage qui a eu lieu en son domicile, elle a vu des policiers devant la maison, mais ne savait pas qu'il s'agissait d'une garde rapprochée. Les mêmes arguments ont été avancés par l'accusée, au sujet des femmes de ménage, et du chauffeur mis à son service par El Ghazi qui était passé ministre du Travail, «Je payais régulièrement les femmes de ménage 25 000 dinars», précise-t-elle. Par ailleurs, s'exprimant sur le fait qu'elle se faisait passer pour la fille cachée du président, Zoulikha Nechinache, a levé le voile sur ce mystère en affirmant qu'elle ne s'est jamais présentée en tant que telle, et a fait savoir que l'ex-président était un ami intime de son père, et qu'ils étaient ensemble durant la révolution. Pour leur part, ses deux filles, Imène et Farah, ont confirmé les déclarations de leur mère, les conditions dans lesquelles l'argent avait atterri à la villa, en soutenant que cette dernière agissait pour leur bien, et qu'en dépit des documents qui attestent qu'une partie des biens était enregistrée à leurs noms, elles n'avaient aucun pouvoir de décision, et c'est leur mère qui gérait toutes les affaires, et qu'à aucun moment elles ont demandé des faveurs auprès de Zalène, de Hamel ou d'El Ghazi.