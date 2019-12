Le candidat du RND à l’élection présidentielle du 12 décembre continue de servir des promesses. Il a promis hier devant ses partisans à Chlef, de traiter le dossier lié au séisme d’El Asnam de 1980, dont les séquelles sont encore présentes. Il s’est engagé «à prendre en charge ce dossier d’une manière définitive». Il a rejeté aussi la résolution du parlement européen sur l’Algérie. Il l’a qualifié d’«ingérence flagrante dans les affaires internes de l’Algérie et de grave provocation à l’encontre du peuple algérien…». «Je soutiens les marches organisées contre l’ingérence étrangère», a-t-il déclaré. Il a fustigé le Parlement européen pour ce qu’il appelle «les leçons de tolérance religieuse du Parlement européen qui ignore la véritable situation de la société algérienne…». Il a exprimé son soutien à l’Armée nationale populaire (ANP) et à son commandement pour son accompagnement des revendications du peuple, soulignant l’importance de la participation massive à l’échéance présidentielle du 12 décembre prochain, en vue de mettre en échec les plans des comploteurs contre l’Algérie et de ses ennemis, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. A titre de rappel, le secrétaire général par intérim du RND, une béquille de la défunte coalition présidentielle de soutien au programme du président déchu, a été souvent chahuté, à l’instar d’autres candidats en lice. Il a salué le caractère pacifique des marches que connaît le pays depuis le 22 février, découlant de la propre nature des Algériens». Il a tenu à préciser que «ce caractère pacifique remis en question par le Parlement européen n’était pas arbitraire, mais plutôt grâce aux conditions assurées par l’Armée nationale populaire». Il s’engage «à aplanir toutes les difficultés empêchant la création des entreprises et à éliminer la bureaucratie». «Nous ne laisserons pas de simples formalités administratives entraver des projets pour plusieurs années», a-t-il dit. Concernant l’agriculture, il a promis «d’accorder davantage d’intérêt à ce secteur qui constitue une alternative aux hydrocarbures». Il a présenté les axes de son programme électoral qui «vise à opérer des réformes institutionnelles et structurelles…». Il s’est engagé, jeudi, depuis Annaba, à protéger le complexe sidérurgique d’El Hadjar et à développer ses capacités de production. Il a estimé que «ce complexe, fleuron de l’industrie sidérurgique, a été, des années durant, victime de négligences et de conflits politiques et syndicales». Pour sortir de cette situation, il a préconisé la modernisation des moyens de production du complexe, la stabilité de son staff encadreur et l’encouragement de la formation, ce qui permettra d’améliorer son rendement et de privilégier la commercialisation de ses produits, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.

Abordant le volet scientifique, le candidat Azzedine Mihoubi a estimé que le développement de la Recherche passait inéluctablement par « la réforme » du système de l’Enseigne-ment supérieur en vue de relancer le rôle de l’université dans le développement socio-économique du pays.