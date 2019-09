Jacques Chirac est mort, jeudi 26 septembre, a annoncé sa famille. Âgé de 86 ans, l'ancien président de la République Francaise (1995-2007), victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC) en 2005 et très affaibli ces dernières années, ne faisait plus d'apparition publique. Avec sa mort, c'est une page de la Ve République, dont il fut le cinquième président, qui se tourne. Conseiller municipal, conseiller général, député, ministre, Premier ministre, maire de Paris et enfin président de la République, Jacques Chirac a gravi un à un les échelons qui mènent au sommet de l’État.