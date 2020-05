L'Expression: Les enfants sont confinés à la maison depuis 60 jours durant une période scolaire qui perdure. Quel est l'impact de cette situation sur leur état psychologique et émotionnel?

Nabil Ferguenis: Certainement, l'impact est important. Nos élèves trouveront beaucoup de difficultés pour reprendre leur scolarité, surtout pour les élèves qui ne seront pas concernés par les examens. Ces derniers risquent un relâchement total. L'environnement immédiat de l'enfant, tel que les capacités et les moyens que possède la famille pour bien gérer la détresse des enfants, est à lui seul décisif. La difficulté psychologique la plus fréquemment décrite en période de confinement chez les enfants est un grand sentiment de frustration de ne pas pouvoir sortir et jouer librement, rencontrer ses camarades comme d'habitude. La frustration rend ces enfants vulnérables à l'anxiété, au stress et à la colère. Par contre, ceux qui passeront le BEM et le bac, avec la conjugaison des efforts de tous les partenaires peuvent reprendre, mais pas dans l'immédiat.

Ils seront motivés à partir du mois d'août vu la durée de l'absence des bancs de l'école. Il faut s'associer pour les projeter dans l'avenir immédiat fait d'un examen à subir.



Il n'y aura pas de reprise de l'école avant le mois de septembre. Les enfants seront-ils en mesure de retourner en classe sans conséquences, après presque 6 mois d'interruption des cours?

Certainement, il va y avoir beaucoup de conséquences par rapport à cette rupture de la scolarité, surtout avec le non-achèvement des programmes et les lacunes de nos apprenants et surtout que notre système éducatif est centré sur la note uniquement, le seul critère ou indicateur de réussite chez nous c'est la note...Alors, on doit revoir tout notre système éducatif et centrer sur le savoir, les connaissances...



Que conseillez-vous en tant qu'éducateur aux parents des élèves candidats aux bac et BEM?

Ce que je conseille aux parents, c'est d'être patients avec leurs progénitures en essayant de leur parler doucement, de leur expliquer la situation, les effets de cette conjoncture particulière, d'essayer également de les guider pour une meilleure organisation de leurs révisions, de leur expliquer que le BEM n'est qu'un examen comme les autres. Le problème se pose en particulier aux familles démunies qui n'ont pas accès à l'Internet tout comme lorsque les parents ne sont pas instruits... On doit les accompagner, surtout dès le retour à l'école.

Que doivent faire, à votre avis, les candidats pour dépasser cette anxiété qui les poursuivra jusqu'après les examens?

Il leur faut un soutien psychologique, ils doivent élaborer des programmes de révision pour toutes les matières, sachant qu'ils ne seront examinés que sur les cours dispensés au premier et au deuxième trimestre, réviser les cours théoriques et faire des applications. On est vraiment face à une situation exceptionnelle, alors il faut des mesures exceptionnelles.