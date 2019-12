A la veille du grand débat, Abdelmadjid Tebboune, a fait une virée dans le Grand Sud. Le candidat indépendant à l’élection présidentielle du 12 décembre prochain s’est rendu, jeudi dernier, à Tamanrasset et Illizi. Sur place, il s’est engagé à sortir le Sahara du…néant. Il a, dans ce sens, révélé avoir un programme spécial pour régler tous les problèmes de développement des régions de l’extrême Sud. . Dans ce cadre, le candidat à la présidentielle du 12 décembre a promis, s’il est élu président de la République, de créer des zones de libre-échange, tout en assurant la promotion du tourisme saharien, d’en faire une source de richesse économique.

L’ex-Premier ministre a insisté sur les potentialités touristiques de cette région, notamment la wilaya de Tamanrasset. A ce propos, il assure que s’il est élu à la tête du pays, il relancera le tourisme dans cette wilaya du Sud et prévoyait le développement de plusieurs autres secteurs, dont la rénovation du réseau routier et l’ouverture de lignes ferroviaires reliant Tamanrasset aux autres wilayas et villes de l’Algérie. Le prétendant à la magistrature suprême a également promis, en cas d’investiture, d’ériger le centre universitaire de Tamanrasset en université nationale et d’ouvrir des écoles supérieures dans diverses spécialités, s’engageant, par ailleurs, à créer une banque chargée d’accompagner et de soutenir les projets des start-up, en donnant une seconde chance aux jeunes dont les projets, financés dans le cadre des mécanismes de soutien à l’emploi de jeunes, n’ont pas abouti. Il a, par exemple, affirmé qu’il créerait une nouvelle banque pour accompagner et appuyer les start-up.

Il en a profité pour rappeler que les jeunes étaient au centre de ses priorités. Tebboune a réitéré son engagement à leur passer le flambeau. Sur un autre registre, le candidat à la magistrature suprême a affirmé qu’il continuera à demander des comptes à la bande et à tout individu impliqué dans la dilapidation de l’argent du peuple.

Après avoir salué les efforts de l’Armée nationale populaire (ANP) pour la sauvegarde de la stabilité du pays, le candidat indépendant a appelé le peuple algérien à aller voter massivement le 12 décembre afin de préserver cette stabilité et l’unité du peuple.