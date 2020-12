L'écrivain Youcef Dris, auteur entre autres, du roman «Les amants de Padovani» et ami d'enfance de Mouloud Achour a été affligé par la nouvelle du décès de Mouloud Achour. «Il a été depuis longtemps mon ami d'enfance et des bons et des mauvais jours. Il était un vrai Amazigh et un des hommes libres, dans cette Algérie qui en compte encore quelques-uns qui, comme lui, ont tenté et réussi à élever l'Algérie au pinacle du monde de la culture et de la littérature en particulier», témoigne Youcef Dris, ému en ajoutant: «Je crois que c'est pour ça que je l'aimais autant. C'est, du reste, sur ses conseils que j'ai intégré dans les années 70 le monde passionnant du journalisme et c'est grâce à lui que mes premiers écrits ont trouvé un accueil favorable dans les pages d'El Moudjahid, lorsqu'il animait avec brio les pages culturelles de ce journal. C'est aussi sur ses conseils avisés que j'ai pénétré, non sans peine, le monde de la littérature». Youcef Dris dit devoir à Mouloud Achour en grande partie la publication de son premier roman Les amants de Padovani en ce sens que c'est lui qui, en 2004, l'a recommandé à l'éditeur de cet ouvrage, et surtout, il a participé en partie au succès de ce roman par la relecture de mon manuscrit. Même le titre de ce roman c'est Mouloud Achour qui l'a donné. «Il est le produit de son inspiration», souligne Youcef Dris. Youcef Dris confirme en outre que Mouloud Achour était un homme qui a eu mille vies et beaucoup de talent puisqu'il a fait de nombreux reportages dans la presse, a écrit plusieurs ouvrages au cours de sa vie, et a animé quantité de conférences. «Il a mis son talent d'écrivain, sa clairvoyance et ses idées novatrices au service du monde de la littérature et de la gestion de la profession.