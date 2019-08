Le coordinateur de l’Instance de dialogue et de médiation, l’ancien président de l’ APN, Karim Younès, a insisté, dans son entretien accordé à un média électronique, sur le rétablissement préalable d’un climat de confiance via des mesures d’apaisement, avant d’aller au scrutin présidentiel : «Karim Younès est un homme de conviction ; il peut adapter sa position en fonction de la situation et du seul intérêt national, mais ne cède jamais sur les revendications légitimes, telles que la libération des détenus du Hirak, l’ouverture médiatique, l’assouplissement relatif au droit de manifester pacifiquement dans la capitale », a-t-il déclaré. « Mes collègues et moi-même n’avons pas manqué de rappeler la nécessité de respecter l’engagement du chef de l’Etat, quant à la concrétisation des mesures d’apaisement. Dans le cas contraire, chaque partie assumera ses responsabilités. Nous avons assumé les nôtres en défendant la nécessité de créer un environnement apaisé, avant d’aller au scrutin présidentiel », a-t-il appuyé.

Interrogé sur des déclarations d’officiels affirmant que le panel n’est pas piloté par le gouvernement, l’ex-président de la chambre basse a évoqué la récente sortie du ministre de la Communication, en le remerciant pour «sa position responsable et courtoise à l’égard de l’Instance de médiation et de dialogue».

Evoquant les préalables posés par son Instance et qui, pour lui, sont toujours de vigueur, Karim Younès a salué la libération du manifestant de Annaba, détenu pour avoir brandi le drapeau amazigh. Pour lui, «cela traduit le courage et le sens digne de la profession manifesté par la magistrate concernée». Il souhaite que «cet exemple sera suivi pour les autres détenus, dont le motif d’arrestation ne peut en aucun cas être pénalement justiciable».