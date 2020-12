L'annonce du décès de mon très cher ami Mouloud Achour m'a bouleversé.

Il a été ravi aux siens alors qu'il venait de terminer sa convalescence après une longue maladie et a tout juste repris son travail. Je ressens cette disparition comme celle d'un membre de ma famille. Jeunes étudiants, on a partagé beaucoup de souvenirs au lycée Amirouche de Tizi Ouou et plus tard dans le milieu professionnel.

Mouloud Achour était un Monsieur dans tous les sens du terme: par sa simplicité, par sa sincérité, par sa sensibilité et par le respect qu'il voue aux autres. Le défunt a laissé un souvenir impérissable d'un homme qui aime profondément sa patrie. C'est un exemple à suivre pour les nouvelles générations. L'Algérie vient de perdre en cet homme, une grande figure du journalisme et de l'édition. En cette douloureuse circonstance, je présente mes sincères condoléances à son épouse-qui a été aussi une collègue au lycée Amiroucjhe- à ses enfants ainsi qu'à toute sa famille, priant Dieu Le Tout- Puissant d'accueillir le défunt en Son Vaste Paradis.

À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.