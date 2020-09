Dans cet entretien, Méziane Mériane, coordinateur du Syndicat national autonome des professeurs de l'enseignement secondaire et technique (Snapest), prédit une rentrée scolaire marquée par la surcharge des classes, notamment en

1ère AM et 1ère AS.

L'Expression: Les examens du BEM 2020 ont pris fin mercredi dernier. Quant à la correction des copies des candidats, elle a commencé le lendemain. Qu'avez-vous à dire sur le déroulement des épreuves?

Méziane Mériane: les épreuves du BEM se sont déroulées dans de bonnes conditions. Les gestes barrières ont été grosso modo respectés, et les sujets étaient à la portée des candidats.

Le bac, quant à lui débute demain. Au vu du déroulement de l'examen du BEM, est-ce que le protocole sanitaire mis en place par la tutelle a été efficace?

Je suis optimiste pour le l'organisation du bac 2020. Il n'y a rien à craindre sur la sécurité des candidats et du personnels administratif et éducatif, vis-à-vis du coronavirus, en raison des consignes de prévention destinées à le juguler. La cellule familiale doit être aussi derrière leurs protégés pour leur dire de suivre scrupuleusement les mesures de lutte contre la pandémie, à chaque étape de l'opération.

Avant cela, la tutelle avait, à la veille des examens ouvert les portes des CEM et des lycées pour permettre aux élèves concernés par les examens de réviser, ce qui représente une réelle opportunité pour les élèves, puisque ces derniers ont pu, après plus de 6 mois de non-cours, faire «trempette», pour bien entamer les épreuves.

Le ministre du secteur a affirmé que les sujets d'examen du bac seront également puisés des cours des deux premiers trimestres dispensés en présentiel. Qu'avez-vous à dire à ce sujet?

Le niveau des épreuves du bac s'adresse à des candidats ayant un niveau moyen, d'autant plus qu'une bonne nouvelle attend les candidats désirant décrocher le «bachot», pour rejoindre les bancs des universités. Ils n'ont qu'à réviser les cours des deux premiers trimestres dispensés «en présentiel». Donc, il n'y a pas lieu d'avoir peur des épreuves. Je prédis des taux de réussite plus élevés que ceux des années précédentes.

Justement, cela veut dire mathématiquement qu'il y aura un nombre important de reçus dans les établissements qui les recevront?

C'est exact et j'invite la tutelle à prendre en considération cette «nouvelle donne.» Les priorités pour une bonne rentrée, sont à la portée. Il est impératif de recruter des enseignants et de mettre en place des chalets préfabriqués pour faire face à la surcharge des classes. Cette dernière est une mesure temporaire et exceptionnelle, qu'imposent le Covid-19 et la situation financière que traverse le pays.