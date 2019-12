Les réactions des partis politiques se suivent après la proposition de dialogue lancée par le nouveau président élu, Abdelmadjid Tebboune, avant même son investiture. La dernière en date est celle de Jil Jadid. Son président, Soufiane Djilali, a animé hier une conférence de presse.

Il a tenu à rappeler que «son parti n’a pas soutenu l’élection présidentielle ni aucun candidat mais conscient de la complexité de la situation que traverse le pays, il interagira avec responsabilité, avec le président de la République, qui l’est ainsi de fait», a-t-il affirmé, se réservant le droit de «prendre position, en toute indépendance, sur les différents sujets».

Il confirme, ainsi, son adhésion au processus de dialogue, sous conditions. Soufiane Djilali exige «la libération immédiate des détenus d’opinion, ainsi que le renforcement des libertés politiques d’expression et la libération des champs médiatiques avant l’entame d’un dialogue inclusif, sincère et sérieux pour formaliser dans un accord global, la volonté populaire».

Jil Jadid attend donc «des gestes forts de la part du président et jugera, au fur et à mesure, des actes concrets que décideront les autorités en fonction des objectifs et revendications du Mouvement populaire, soit la construction de l’Etat de droit et le renforcement de la démocratie». Le départ des hommes et le changement du système «ne signifie pas la destruction de l’Etat ni même travailler pour des intérêts étrangers», a-t-il précisé.

Il s’agira pour ce parti «d’obtenir de vraies avancées pour le pays et en aucun cas une négociation sur un quelconque partage de responsabilités ni aide au maintien du pouvoir en place»... Et d’ajouter qu’«il ne cible pas, via ce dialogue, des postes politiques. Il ne participera donc à aucun gouvernement ni à aucune fonction politique en dehors de la volonté populaire».

Par ailleurs, le premier responsable du parti est revenu sur l’impératif renforcement du Hirak, et ce, pour éviter sa radicalisation menant vers la désobéissance civile ou encore sa disparition, synonyme de retour à la situation antérieure au 22 février. Il suggère, ainsi, «sa structuration et sa transformation en action politique organisée».

Il faut passer de «l’action isolée des individus, fragiles et facilement manipulables à l’action organisée, collective, réfléchie et de longue portée. Celle-ci doit se faire à travers des outils politiques et se réaliser dans la pluralité et non pas dans la pensée unique», a-t-il conclu.