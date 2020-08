Jil Jadid se joint au débat sur la révision de la Constitution. Le parti de Soufiane Djilali vient de rendre publiques les propositions qu'il a faites, afin d'enrichir le brouillon de cette nouvelle Loi fondamentale, qui sera soumise à un referendum populaire, le 1er novembre prochain. Jil Jadid s'arrête particulièrement sur la nature du pouvoir politique. Ce parti d'opposition estime que la nature du régime ne doit pas connaître de grands bouleversements. «Il est inutile de tout bouleverser car le régime semi-présidentiel est le mieux adapté au tempérament du peuple algérien», écrit Jil Jadid. «Il est naturel, pour les Algériens, qu'un homme puisse représenter la nation. Notre culture nous prédispose à accorder notre confiance à un homme qui représente le peuple», ajoute la même source non sans mettre en garde sur le fait que tous les pouvoirs soient accaparés par un seul homme. Craignant un scénario comme celui vécu sous l'ère Bouteflika, ce parti estime donc qu'il est impératif de mettre en place de vrais contre-pouvoirs. «Il faut introduire des contre-pouvoirs sérieux à l'institution présidentielle et libérer, par ailleurs, des marges de manoeuvre au profit d'autres institutions», insiste-t-il. C'est dans ce sens que le parti de Soufiane Djilali plaide pour un «rééquilibrage» des pouvoirs, en accordant plus de prérogatives au chef de l'Exécutif.

D'ailleurs, il demande le retour du poste de chef du gouvernement. «Le président de la République, élu par le peuple, doit être le garant du fonctionnement normal des institutions de la République. Il doit pouvoir engager les réformes de fond, et sur le long terme et conduire la politique extérieure. Il doit être la clé de voûte du système institutionnel et du chef de l'Exécutif au sens large», rappelle-t-il. «De par cette charge, il lui devient difficile de gérer un gouvernement au quotidien. Il doit, à l'évidence, se faire seconder d'un véritable chef de gouvernement, lui-même responsable face au Parlement», soutient-il. Cependant, Jil Jadid s'est prononcé contre l'instauration du poste de vice-président. «Ce poste semble en déphasage avec l'esprit du semi-présidentialisme», estime-t-il, en rappelant qu'un exécutif à deux têtes répond à des impératifs et à une logique politique. Pour Jil Jadid, ce poste pourrait même être une source de problèmes dans la gouvernance du pays. «Un troisième pôle pourrait créer des tensions inutiles et des empiètements de prérogatives, entraînant plus de confusion que de solutions», met-il en garde. Jil Jadid, qui pense que cette nouvelle Constitution est l'occasion pour un véritable changement du système en Algérie, demande la véritable indépendance de l'appareil judiciaire. «Il faut libérer la justice, tout en la prémunissant de toute intervention politique ou dérive interne», réclame-t-il. Il demande l'installation du Comité supérieur de la justice, tout en séparant le pouvoir exécutif et le Conseil supérieur de la magistrature.