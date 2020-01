L’organisation des avocats de Bouira a aménagé, hier, une journée d’étude et de réflexion autour des affaires de divorce». Les organisateurs ont convié des spécialistes pour aborder ce thème sous ses différents angles, à savoir le volet juridique dans le droit algérien, l’aspect religieux et sa place dans le droit comparé. Parmi les spécialistes participants, le professeur docteur Saïd Bouizri, une sommité native de Bouira, maître Derouiche Fayçal, président de l’Union internationale des avocats section d’Alger, un avocat auprès du tribunal de Poitiers en France ainsi que des avocats locaux. Les participants se sont penchés sur les procédures de réconciliation et leurs impacts ainsi que leur référence à la religion, au droit comparé en Algérie, en France, au Canada et dans différents pays occidentaux. Le sujet demeure d’actualité eu égard aux conséquences désastreuses causées par des divorces de plus en plus nombreux. Une séparation est synonyme de conséquences directes sur l’éducation des enfants, la stabilité du pays. Le recours au divorce cause des dégâts dans la famille, dans la société en général. Pour remédier à cela, la réconciliation reste une solution déjà prônée par nos ancêtres et qui est partie intégrante de la jurisprudence de notre société.